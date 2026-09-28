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Dinarsa Kurniawan
Selasa, 29 September 2026 | 02.19 WIB

Kain Korden Bekas Disulap Jadi Busana Artistik oleh Mahasiswa UC

Dua mahasiswa UC menyulap kain korden bekas dan limbah tutup botol menjadi busana artistik lewat eksplorasi upcycling dan teknik manipulasi kain. (Istimewa) - Image

Dua mahasiswa UC menyulap kain korden bekas dan limbah tutup botol menjadi busana artistik lewat eksplorasi upcycling dan teknik manipulasi kain. (Istimewa)

JawaPos.com - Limbah kain korden tidak selalu berakhir sebagai material sisa.

Dua mahasiswa Universitas Ciputra (UC), Jovita Vimala Hermawan dan Jerrica Idelia, mengolah kain korden bekas dari Saffier Decor menjadi busana artistik dengan pendekatan upcycling dan fabric manipulation.

“Saya ingin menyampaikan bahwa meskipun seseorang sedang berada dalam keadaan sulit atau gelap, tetap ada kesempatan untuk tumbuh,” ujar Jerrica.

Melalui karya bertajuk “Fractured Elegance”, Jerrica mengangkat suasana dreamy pink cave sebagai representasi perjalanan seseorang dari kondisi sulit menuju harapan, pertumbuhan, hingga proses menemukan kembali dirinya.

Konsep tersebut diterjemahkan melalui teknik slashing, patchwork, dan fabric origami. “Slashing saya maknai sebagai cahaya yang perlahan menembus kegelapan,” jelasnya.

Teknik patchwork digunakan untuk menggambarkan proses menyatukan kembali bagian-bagian yang sebelumnya terasa tidak utuh. Sementara detail fabric origami berbentuk bunga menjadi simbol pertumbuhan dan proses blooming.

Jerrica juga menambahkan tutup botol bekas sebagai elemen dekoratif pada busananya. Pemanfaatan material tersebut menjadi bagian dari eksplorasi untuk melihat kemungkinan baru dari bahan yang sudah tidak digunakan.

“Saya ingin tetap menunjukkan bahwa ada keindahan yang bisa ditemukan dari kondisi yang sulit,” kata Jerrica.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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