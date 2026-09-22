Indonesia Art World: dr. Melani Setiawan’s Archive (1977–2022), Ikhtisar Arsip Dokter Pecinta Seni

JawaPos.com - Bagi Dokter Melani Setiawan, seni di Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan dalam hidupnya. Karena itulah, pada setiap peristiwa seni yang dialaminya Melani selalu berupaya merekam dan membuatnya abadi dalam bingkai foto.

Melani membagi kepada publik perihal peristiwa seni, sosok seniman, dan tualang seni yang dialaminya selama 45 tahun atau hampir setengah abad itu dalam sebuah buku. Buku bertajuk Indonesia Art World: dr. Melani Setiawan’s Archive (1977–2022) itu menghadirkan kurang lebih 4 ribu koleksi foto Melani soal seni rupa Indonesia pada kurun waktu 1977 sampai 2022.

Bertempat di Universitas Ciputra (UC) Library Surabaya pada Senin (21/9) lalu, buku Melani tersebut dibedah. Profesor Djuli Djati Pambudi (Universitas Negeri Surabaya) dan E. St. Oyik Eddy (founder dan co-chairman Srisasanti Syndicate) memberikan pandangan mereka soal buku yang memuat 4 ribu arsip foto seni rupa Indonesia itu. Dosen UC dan kurator seni Ayos Purwoaji menjadi moderator di acara diskusi yang berlangsung hampir jam itu.

“Saya sebetulnya tidak berniat menjadikan arsip foto sebagai sebuah buku, sebab memotret adalah kebiasaan saya sejak kecil. Jadi, saya punya foto sejak kecil sampai dewasa dan itu tersimpan sendiri-sendiri dengan rapi,” kata Melani kepada JawaPos.com usai acara bedah buku Indonesia Art World: dr. Melani Setiawan’s Archive (1977–2022).