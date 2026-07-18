Hari Anak Nasional: Universitas Ciputra Pastikan Mimpi Mahasiswa Tak Berhenti karena Kehilangan Orang Tua

JawaPos.com – Memperingati Hari Anak Nasional, Universitas Ciputra (UC) Surabaya menghadirkan perlindungan keberlanjutan pendidikan agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan kuliah meski kehilangan orang tua atau penanggung biaya pendidikan. Hal ini selaras dengan Tema Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 adalah "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan".

Sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan pendidikan mahasiswa, Universitas Ciputra sejak Tahun Ajaran 2021/2022 mendaftarkan mahasiswa dalam polis asuransi yang bekerja sama dengan PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life). Perlindungan ini memastikan mahasiswa yang kehilangan orang tua atau penanggung biaya pendidikan, sesuai ketentuan polis, tetap dapat melanjutkan kuliah hingga lulus tanpa terkendala biaya pendidikan.

Vice Rector for Operations, Technology, and Resources UC, Michael Herry Tera, mengatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak seharusnya terhenti akibat musibah yang tidak dapat diprediksi.

"Kami ingin memberikan rasa tenang kepada mahasiswa dan orang tua. Kehilangan sosok pencari nafkah tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga. Namun kami percaya, musibah tidak boleh memutus kesempatan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Melalui program ini, Universitas Ciputra berupaya memastikan keberlanjutan studi mereka tetap terjaga," ujar Tera.

Ia menambahkan, program perlindungan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Universitas Ciputra dalam menghadirkan ekosistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kualitas akademik, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat menghambat perjalanan studi mahasiswa.

Hingga saat ini, program tersebut telah memberikan manfaat kepada 18 mahasiswa dengan total nilai pertanggungan mencapai Rp 1.901.400.000.

Mahasiswa yang memenuhi kriteria cukup melaporkan kondisi tersebut melalui Program Studi atau langsung kepada bagian Finance Universitas Ciputra. Selanjutnya proses administrasi akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Ke depan, layanan ini juga akan didukung oleh Student Welfare Department agar pendampingan kepada mahasiswa dapat dilakukan secara lebih optimal. Program perlindungan ini memberikan manfaat pembiayaan pendidikan hingga maksimal semester delapan sesuai ketentuan yang berlaku.

President Director PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life), Hengky Djojosantoso, mengatakan bahwa kehilangan orang tua tidak seharusnya menghentikan kesempatan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, Ciputra Life bersama Universitas Ciputra menghadirkan perlindungan biaya pendidikan agar mahasiswa dapat tetap melanjutkan kuliah hingga lulus meski menghadapi musibah. Menurutnya, kolaborasi dengan Universitas Ciputra diharapkan dapat memberikan kepastian bagi mahasiswa untuk tetap melanjutkan pendidikan meski keluarga menghadapi risiko kehilangan pencari nafkah.