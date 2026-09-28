Tak Melulu Soal Barang Mewah, 6 Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Anda Terlihat Berkelas

ilustrasi wanita kelas atas di café. (Freepik)

JawaPos.com – Kesan hidup mewah sering kali dikaitkan dengan kendaraan mahal, busana bermerek, perhiasan, atau barang-barang dengan harga fantastis. Padahal, seseorang tidak selalu perlu menunjukkan kekayaan melalui benda yang dikenakannya.

Kesan berkelas justru dapat terlihat dari berbagai kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Cara seseorang memilih pakaian, berbicara, memperlakukan orang lain, hingga menata tempat tinggal bisa memberikan gambaran mengenai gaya hidup dan nilai yang mereka pegang.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah pilihan gaya hidup yang sekilas terlihat biasa saja, tetapi dapat memberikan kesan elegan dan berkelas. Berikut enam di antaranya:

1. Lebih memilih pengalaman daripada barang

Salah satu hal yang dapat mencerminkan gaya hidup seseorang adalah bagaimana mereka menggunakan waktu dan uang. Tidak selalu membeli perangkat terbaru atau mengganti kendaraan setiap kali ada model baru, sebagian orang justru memilih mengalokasikan pengeluaran untuk pengalaman.

Bepergian, menikmati kuliner, mengikuti kegiatan budaya, belajar keterampilan baru, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama orang terdekat dapat menjadi bentuk investasi yang memberikan pengalaman jangka panjang.

2. Memilih pakaian sederhana dengan kualitas yang baik

Penampilan berkelas tidak selalu identik dengan logo merek yang terpampang besar. Justru, pakaian dengan desain sederhana, potongan yang sesuai dengan bentuk tubuh, dan material berkualitas sering kali memberikan kesan lebih elegan.

Warna-warna netral serta model klasik juga cenderung mudah dipadukan dan tidak cepat terlihat ketinggalan zaman. Perhatian terhadap ukuran, kerapian, dan detail kecil dapat membuat penampilan tampak lebih terawat.

3. Berkomunikasi dengan tenang dan percaya diri

Cara berbicara juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang lain. Berkomunikasi dengan suara yang jelas, tempo yang tidak terburu-buru, serta pilihan kata yang tepat dapat menciptakan kesan percaya diri.

Hal tersebut tidak berarti seseorang harus memiliki aksen tertentu. Yang lebih penting adalah kemampuan mengendalikan intonasi, volume suara, dan cara menyampaikan pendapat sehingga lawan bicara merasa dihargai dan nyaman.

4. Memahami etika sederhana ketika makan