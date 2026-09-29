5 Kebiasaan Sepele yang Dipercaya Primbon Jawa Bikin Rezeki Seret, Sering Dilakukan Tanpa Sadar

JawaPos.com - Ada orang yang bekerja keras setiap hari, tetapi hasil yang diperoleh seolah belum pernah benar-benar terasa cukup.

Di sisi lain, ada pula seseorang yang menjalani kehidupan dengan sederhana, tetapi selalu menemukan kemudahan, pertolongan, dan kesempatan pada waktu yang tidak disangka.

Perbedaan tersebut sejak dahulu kerap menjadi bahan renungan dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Dalam tradisi primbon Jawa, rezeki tidak semata-mata dimaknai sebagai uang, kekayaan, atau keberhasilan dalam pekerjaan.

Kesehatan, keluarga yang harmonis, ketenangan hati, hubungan baik dengan sesama, hingga kemudahan menghadapi persoalan juga dapat dipandang sebagai bentuk rezeki.

Karena itu, keberkahan tidak hanya dikaitkan dengan seberapa banyak yang dimiliki, tetapi juga bagaimana seseorang memperlakukan apa yang telah diterimanya.

Menariknya, terdapat sejumlah kebiasaan sederhana yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa dianggap dapat membuat rezeki terasa seret.

Kebiasaan tersebut bahkan bukan sesuatu yang rumit dan mungkin masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari.

Lantas, apa saja kebiasaan yang dimaksud dan mengapa leluhur Jawa mengaitkannya dengan keberkahan rezeki?

Simak penjelasn lengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube Kidung Primbon pada Senin (28/09).

1. Terlalu Sering Mengeluh dan Selalu Merasa Kurang

Menurut kepercayaan dalam primbon Jawa, kebiasaan terlalu sering mengeluh dan selalu merasa kurang dapat menjadi salah satu sikap yang membuat keberkahan terasa jauh.

Ketika seseorang lebih sering memperhatikan apa yang belum dimiliki daripada menghargai apa yang telah diterima, rasa cukup menjadi semakin sulit tumbuh.

Keluhan yang terus diulang juga dipercaya mencerminkan keadaan batin yang belum mampu menerima nikmat dengan penuh rasa syukur.