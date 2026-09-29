Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Selasa, 29 September 2026 | 18.06 WIB

5 Kebiasaan Sepele yang Dipercaya Primbon Jawa Bikin Rezeki Seret, Sering Dilakukan Tanpa Sadar

Ilustrasi Kebiasaan Bikin Rezeki Seret (freepik) - Image

Ilustrasi Kebiasaan Bikin Rezeki Seret (freepik)

JawaPos.com - Ada orang yang bekerja keras setiap hari, tetapi hasil yang diperoleh seolah belum pernah benar-benar terasa cukup. 

Di sisi lain, ada pula seseorang yang menjalani kehidupan dengan sederhana, tetapi selalu menemukan kemudahan, pertolongan, dan kesempatan pada waktu yang tidak disangka. 

Perbedaan tersebut sejak dahulu kerap menjadi bahan renungan dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Dalam tradisi primbon Jawa, rezeki tidak semata-mata dimaknai sebagai uang, kekayaan, atau keberhasilan dalam pekerjaan. 

Kesehatan, keluarga yang harmonis, ketenangan hati, hubungan baik dengan sesama, hingga kemudahan menghadapi persoalan juga dapat dipandang sebagai bentuk rezeki. 

Karena itu, keberkahan tidak hanya dikaitkan dengan seberapa banyak yang dimiliki, tetapi juga bagaimana seseorang memperlakukan apa yang telah diterimanya.

Menariknya, terdapat sejumlah kebiasaan sederhana yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa dianggap dapat membuat rezeki terasa seret. 

Kebiasaan tersebut bahkan bukan sesuatu yang rumit dan mungkin masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. 

Lantas, apa saja kebiasaan yang dimaksud dan mengapa leluhur Jawa mengaitkannya dengan keberkahan rezeki?

Simak penjelasn lengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube Kidung Primbon pada Senin (28/09).

1. Terlalu Sering Mengeluh dan Selalu Merasa Kurang

Menurut kepercayaan dalam primbon Jawa, kebiasaan terlalu sering mengeluh dan selalu merasa kurang dapat menjadi salah satu sikap yang membuat keberkahan terasa jauh. 

Ketika seseorang lebih sering memperhatikan apa yang belum dimiliki daripada menghargai apa yang telah diterima, rasa cukup menjadi semakin sulit tumbuh. 

Keluhan yang terus diulang juga dipercaya mencerminkan keadaan batin yang belum mampu menerima nikmat dengan penuh rasa syukur.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, kehidupan tidak selalu dapat diukur dari jumlah harta yang terkumpul. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Dianggap Sepele, 10 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Hidup Terasa Hambar di Usia Tua - Image
Kepribadian

Jangan Dianggap Sepele, 10 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Hidup Terasa Hambar di Usia Tua

Selasa, 29 September 2026 | 03.57 WIB

Bukan Sekadar Pelit, Kebiasaan Simpan Plastik Bisa Menunjukkan Pola Pikir Finansial - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Pelit, Kebiasaan Simpan Plastik Bisa Menunjukkan Pola Pikir Finansial

Selasa, 29 September 2026 | 03.46 WIB

9 Kebiasaan yang Diam-Diam Menghambat Kesuksesan, Banyak Orang Melakukannya Tanpa Sadar - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan yang Diam-Diam Menghambat Kesuksesan, Banyak Orang Melakukannya Tanpa Sadar

Selasa, 29 September 2026 | 03.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore