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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 28 September 2026 | 06.35 WIB

Kuku Tak Lagi Rapuh, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Membuatnya Lebih Kuat

5 Cara Merawat Kuku Agar Sehat dan Berkilau. (Freepik) - Image

5 Cara Merawat Kuku Agar Sehat dan Berkilau. (Freepik)

JawaPos.com – Kuku yang bersih, sehat, dan tampak berkilau dapat menunjang penampilan sekaligus membuat seseorang lebih percaya diri.

Sayangnya, kuku juga bisa mengalami berbagai masalah apabila tidak dirawat dengan baik. Kuku yang mudah patah, rapuh, kering, atau terlihat kusam merupakan beberapa kondisi yang cukup umum dialami.

Untuk menjaganya tetap sehat, perawatan kuku sebenarnya tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana dapat dilakukan secara rutin di rumah.

Dilansir dari laman Halodoc dan Hello Sehat, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kuku tetap kuat dan sehat.

1. Oleskan Minyak Zaitun

Minyak zaitun dapat digunakan sebagai salah satu pilihan untuk membantu menjaga kelembapan kuku dan area kutikula di sekitarnya.

Sebelum menggunakannya, pastikan tangan dan kuku sudah dalam keadaan bersih serta kering. Setelah itu, oleskan minyak zaitun secukupnya pada kuku dan kutikula.

Pijat secara perlahan selama beberapa saat agar minyak merata. Perawatan ini dapat dilakukan secara rutin, terutama ketika kuku terasa kering.

2. Gunakan Pelembap

Kuku juga membutuhkan kelembapan agar tidak mudah kering dan pecah. Karena itu, penggunaan pelembap pada kuku dan kulit di sekitarnya dapat menjadi bagian dari rutinitas perawatan.

Aplikasikan pelembap secara teratur, terutama setelah mencuci tangan atau ketika kulit di sekitar kuku terasa kering.

Menjaga kelembapan dapat membantu mengurangi kondisi kuku yang terlalu kering dan rentan mengalami keretakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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