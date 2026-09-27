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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 27 September 2026 | 23.53 WIB

Bukan Cuma Skincare, 8 Kebiasaan Sebelum Tidur Ini Disebut Bantu Jaga Pesona Perempuan

tips kebiasaan malam bikin perempuan awet muda menurut psikologi./Freepik.

JawaPos.com - Menjaga penampilan agar tetap terlihat segar tidak selalu harus dilakukan dengan perawatan mahal. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, terutama menjelang waktu tidur, juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan tubuh dan pikiran.

Rutinitas malam bukan hanya berkaitan dengan kecantikan kulit. Cara seseorang beristirahat, mengelola stres, bergerak, serta memperlakukan dirinya sendiri juga dapat memengaruhi kebugaran dan suasana hati pada keesokan harinya.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan malam yang dikaitkan dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih sehat serta penampilan yang tampak lebih segar. Berikut beberapa di antaranya.

1. Prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas

Tidur menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kebugaran. Bukan hanya durasi, kualitas istirahat juga perlu diperhatikan agar tubuh memiliki kesempatan untuk melakukan proses pemulihan.

Membuat jadwal tidur yang relatif konsisten, mengurangi aktivitas yang terlalu merangsang sebelum tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dapat membantu membangun rutinitas istirahat yang lebih baik.

2. Jangan lewatkan perawatan kulit

Membersihkan wajah sebelum tidur merupakan kebiasaan sederhana yang penting, terutama bagi mereka yang menggunakan makeup atau sering terpapar debu dan polusi sepanjang hari.

Setelah membersihkan wajah, seseorang dapat menggunakan produk perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kulit, seperti pelembap. Rutinitas yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kulit tetap terawat.

3. Luangkan waktu untuk bergerak

Menjelang malam bukan berarti tubuh harus berhenti bergerak sepenuhnya. Aktivitas ringan seperti berjalan santai, melakukan peregangan, atau yoga sederhana dapat menjadi pilihan.

Yang terpenting adalah menyesuaikan intensitas dengan kondisi tubuh dan tidak melakukan olahraga berat terlalu dekat dengan waktu tidur apabila hal tersebut justru membuat sulit beristirahat.

4. Coba praktik mindfulness

Setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, memberikan waktu beberapa menit untuk menenangkan pikiran dapat membantu menciptakan suasana yang lebih rileks.

Meditasi singkat, latihan pernapasan, atau sekadar duduk tenang tanpa gangguan perangkat elektronik bisa menjadi pilihan. Kebiasaan semacam ini dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap kondisi pikiran dan perasaannya.

5. Sisihkan waktu untuk diri sendiri

Kesibukan sering membuat seseorang lupa memberikan ruang bagi dirinya sendiri. Padahal, melakukan aktivitas sederhana yang menyenangkan dapat menjadi bentuk perawatan diri.

Membaca buku, menikmati musik, mandi dengan suasana santai, atau melakukan hobi sebelum tidur bisa menjadi cara untuk mengakhiri hari dengan lebih tenang.

6. Kurangi penggunaan gadget menjelang tidur

Menghabiskan terlalu banyak waktu di depan ponsel atau perangkat elektronik pada malam hari dapat membuat waktu tidur semakin mundur. Notifikasi dan aktivitas di media sosial juga dapat membuat pikiran tetap aktif ketika tubuh seharusnya mulai beristirahat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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