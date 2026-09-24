Bikin Tubuh Lebih Tenang, Ini 5 Bagian yang Bisa Dipijat Sebelum Tidur

ilustrasi orang yang memijat telapak kaki. (Freepik)

JawaPos.com - Setelah menjalani aktivitas seharian, tubuh dan pikiran terkadang masih terasa tegang ketika waktu tidur tiba. Kesibukan, paparan layar ponsel, hingga tekanan pekerjaan dapat membuat seseorang sulit benar-benar rileks sebelum beristirahat.

Salah satu cara sederhana yang bisa dicoba adalah melakukan pijat ringan pada beberapa bagian tubuh. Sentuhan atau tekanan lembut dapat membantu memberikan sensasi rileks dan menjadi bagian dari rutinitas persiapan tidur.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima titik tubuh yang kerap digunakan dalam pijat atau akupresur untuk membantu relaksasi sebelum tidur:

1. Area Belakang Telinga Bagian belakang telinga menjadi salah satu area yang sering digunakan dalam teknik akupresur. Pijatan lembut di sekitar area ini dipercaya dapat membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur.

Lakukan dengan tekanan ringan dan gerakan perlahan selama beberapa saat. Hindari memberikan tekanan berlebihan, terutama jika area tersebut terasa sakit atau sensitif.

2. Telapak Kaki Telapak kaki juga dapat menjadi pilihan untuk pijat sebelum tidur. Salah satu area yang sering ditargetkan berada di bagian depan telapak kaki, sekitar area di antara pangkal jari kedua dan ketiga.

Pijatan pada bagian tersebut dipercaya dalam praktik akupresur dapat membantu memberikan rasa nyaman dan mengurangi ketegangan setelah beraktivitas sepanjang hari.

3. Area di Antara Alis Titik di tengah antara kedua alis sering disebut sebagai area “mata ketiga” dalam sejumlah tradisi akupresur.

Memberikan tekanan lembut atau pijatan melingkar pada area ini dapat menjadi cara sederhana untuk membantu menenangkan pikiran. Teknik tersebut kerap digunakan ketika seseorang merasa gelisah atau sulit mencapai kondisi rileks.

4. Bagian Dalam Pergelangan Tangan Pergelangan tangan bagian dalam juga termasuk area yang dapat dipijat secara mandiri. Lokasinya berada di sisi dalam pergelangan, dekat dengan area yang biasa digunakan untuk memeriksa denyut nadi.

Pijatan ringan pada bagian tersebut dapat dimasukkan ke dalam rutinitas relaksasi malam. Lakukan secara perlahan tanpa menekan terlalu kuat.

5. Puncak Kepala Puncak kepala merupakan salah satu titik yang dikenal dalam praktik akupunktur dan akupresur. Area ini dipercaya berkaitan dengan relaksasi dan ketenangan tubuh.

Memijatnya dengan ujung jari secara perlahan dapat memberikan sensasi nyaman, terutama setelah menjalani hari yang melelahkan.