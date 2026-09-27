Tips Keuangan: 8 Rutinitas Pagi Orang Kaya Tanpa Harus Bekerja Lebih Keras

JawaPos.com - Keuangan seseorang ternyata bisa dipengaruhi oleh cara menjalani rutinitas pagi sebelum memulai aktivitas hariannya.

Cara memulai pagi dapat menentukan bagaimana keseluruhan hari akan berjalan bagi seseorang.

Sejumlah kebiasaan sederhana ini terbukti dapat membawa dampak positif bagi kesehatan mental sekaligus kondisi finansial.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (27/9), berikut delapan rutinitas pagi yang biasa dilakukan orang kaya tanpa harus bekerja lebih keras dari biasanya.

1. Merapikan tempat tidur

Merapikan tempat tidur menjadi hal pertama yang sebaiknya dilakukan begitu bangun tidur di pagi hari.

Meski terlihat sepele, kebiasaan kecil ini ternyata mampu menanamkan disiplin yang besar bagi seseorang.