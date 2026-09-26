Terlihat Kaya Belum Tentu Kaya, 8 Barang Ini Kerap Jadi Simbol Status

JawaPos.com – Di tengah kehidupan modern, penampilan sering kali menjadi salah satu cara seseorang menunjukkan pencapaian. Kendaraan mahal, pakaian bermerek, hingga liburan mewah dapat dengan mudah dianggap sebagai tanda keberhasilan finansial.

Padahal, kondisi ekonomi seseorang tidak selalu dapat diketahui hanya dari apa yang terlihat. Ada perbedaan antara memiliki kondisi finansial yang kuat dan sekadar menjalani gaya hidup yang terlihat mewah.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan jenis “pembelian status” yang kerap digunakan sebagai simbol keberhasilan. Jika terlalu sering dijadikan bahan pamer, hal tersebut bisa saja menunjukkan bahwa seseorang lebih mementingkan citra dibandingkan kondisi finansial sebenarnya.

Namun, memiliki barang-barang berikut tentu tidak otomatis berarti seseorang tidak kaya. Kemampuan finansial setiap orang berbeda, begitu pula alasan mereka membeli suatu barang. Berikut beberapa contoh yang kerap dikaitkan dengan gaya hidup untuk menunjukkan status:

1. Mobil Mewah yang Masih Dicicil Mobil mahal memang dapat menjadi bentuk pencapaian bagi sebagian orang. Namun, harga kendaraan tidak selalu menggambarkan seberapa sehat kondisi keuangan pemiliknya.

Jika kendaraan dibeli dengan cicilan besar dan pembayaran bulanannya justru memberikan tekanan terhadap keuangan, kemewahan tersebut bisa berubah menjadi beban.

Karena itu, nilai sebuah kendaraan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kekayaan seseorang.

2. Selalu Membeli Gadget Terbaru Mengganti smartphone atau perangkat elektronik ketika ada model terbaru merupakan hal yang biasa. Namun, jika kebiasaan tersebut dilakukan setiap kali produk baru dirilis meski perangkat lama masih berfungsi dengan baik, pola konsumsi seperti ini dapat menjadi cukup mahal.

Keputusan membeli gadget sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial, bukan semata-mata keinginan mengikuti tren.