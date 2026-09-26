Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 27 September 2026 | 05.45 WIB

Terlihat Kaya Belum Tentu Kaya, 8 Barang Ini Kerap Jadi Simbol Status

seseorang yang membanggakan barang status. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang membanggakan barang status. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Di tengah kehidupan modern, penampilan sering kali menjadi salah satu cara seseorang menunjukkan pencapaian. Kendaraan mahal, pakaian bermerek, hingga liburan mewah dapat dengan mudah dianggap sebagai tanda keberhasilan finansial.

Padahal, kondisi ekonomi seseorang tidak selalu dapat diketahui hanya dari apa yang terlihat. Ada perbedaan antara memiliki kondisi finansial yang kuat dan sekadar menjalani gaya hidup yang terlihat mewah.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan jenis “pembelian status” yang kerap digunakan sebagai simbol keberhasilan. Jika terlalu sering dijadikan bahan pamer, hal tersebut bisa saja menunjukkan bahwa seseorang lebih mementingkan citra dibandingkan kondisi finansial sebenarnya.

Namun, memiliki barang-barang berikut tentu tidak otomatis berarti seseorang tidak kaya. Kemampuan finansial setiap orang berbeda, begitu pula alasan mereka membeli suatu barang. Berikut beberapa contoh yang kerap dikaitkan dengan gaya hidup untuk menunjukkan status:

1. Mobil Mewah yang Masih Dicicil

Mobil mahal memang dapat menjadi bentuk pencapaian bagi sebagian orang. Namun, harga kendaraan tidak selalu menggambarkan seberapa sehat kondisi keuangan pemiliknya.

Jika kendaraan dibeli dengan cicilan besar dan pembayaran bulanannya justru memberikan tekanan terhadap keuangan, kemewahan tersebut bisa berubah menjadi beban.

Karena itu, nilai sebuah kendaraan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kekayaan seseorang.

2. Selalu Membeli Gadget Terbaru

Mengganti smartphone atau perangkat elektronik ketika ada model terbaru merupakan hal yang biasa. Namun, jika kebiasaan tersebut dilakukan setiap kali produk baru dirilis meski perangkat lama masih berfungsi dengan baik, pola konsumsi seperti ini dapat menjadi cukup mahal.

Keputusan membeli gadget sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial, bukan semata-mata keinginan mengikuti tren.

3. Memiliki Banyak Barang Bermerek

Tas, sepatu, pakaian, maupun aksesori dari merek ternama memang dapat memiliki kualitas dan nilai yang tinggi. Masalahnya bukan pada mereknya, melainkan ketika barang tersebut terus-menerus digunakan sebagai alat untuk menunjukkan status sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Waspadalah! 7 Kebiasaan Ini Sering Dipamerkan agar Terlihat Kaya di Media Sosial - Image
Kepribadian

Waspadalah! 7 Kebiasaan Ini Sering Dipamerkan agar Terlihat Kaya di Media Sosial

Senin, 6 April 2026 | 02.28 WIB

Membawa Barang Bawaan Berlebih di Setiap Perjalanan? Anda Akan Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini - Image
Kepribadian

Membawa Barang Bawaan Berlebih di Setiap Perjalanan? Anda Akan Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini

Kamis, 10 September 2026 | 20.18 WIB

Dari 4 Barang Ini, Mana yang Paling Menumpuk? Ternyata Diam-Diam Mencerminkan Siapa Diri Anda - Image
Lifestyle

Dari 4 Barang Ini, Mana yang Paling Menumpuk? Ternyata Diam-Diam Mencerminkan Siapa Diri Anda

Selasa, 1 September 2026 | 21.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore