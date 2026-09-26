7 Cara Memulihkan Keseimbangan Kekuasaan dalam Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang menyeimbangkan kekuasaan dengan pasangan. (magnific)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, keseimbangan kekuasaan bukan berarti kedua orang harus memiliki kendali yang sama atas setiap hal. Hubungan yang sehat justru memungkinkan kedua pihak memiliki ruang untuk berbicara, menentukan batas, menyampaikan kebutuhan, mengambil keputusan, dan tetap menjadi dirinya sendiri.



Namun, terkadang tanpa disadari sebuah hubungan mulai terasa berat sebelah.



Salah satu orang selalu menentukan keputusan. Salah satu pihak merasa harus mengalah agar tidak terjadi konflik. Ada yang merasa pendapatnya tidak pernah benar-benar didengar. Bahkan, ada pula yang perlahan kehilangan keberanian untuk mengatakan “tidak” karena takut pasangan marah, kecewa, menjauh, atau memberikan perlakuan tertentu.



Pada awalnya, ketidakseimbangan tersebut mungkin terlihat kecil.



“Kali ini aku mengalah saja.”



“Tidak apa-apa, biar dia yang menentukan.”



“Aku tidak ingin memperbesar masalah.”



Tetapi jika pola tersebut terus berulang, seseorang dapat mulai terbiasa mengorbankan dirinya sendiri demi mempertahankan hubungan.



Dalam psikologi hubungan, dinamika seperti ini penting diperhatikan karena kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar rasa cinta, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan, batas pribadi, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan dibagikan di antara dua orang.



Memulihkan keseimbangan bukan berarti berusaha mengendalikan pasangan.



Justru sebaliknya.



Tujuannya adalah menciptakan hubungan di mana kedua orang memiliki suara, pilihan, dan tanggung jawab yang lebih setara.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (25/9), jika akhir-akhir ini kamu merasa terlalu banyak mengalah, terlalu sering mengikuti keinginan pasangan, atau mulai kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri, berikut tujuh langkah yang dapat membantu.



1. Sadari terlebih dahulu di mana ketidakseimbangan itu terjadi



Langkah pertama bukan langsung melakukan perlawanan.



Langkah pertama adalah menyadari pola.



Banyak orang baru menyadari bahwa hubungan mereka tidak seimbang setelah merasa sangat lelah secara emosional. Sebelumnya, mereka mungkin menganggap semua yang terjadi sebagai sesuatu yang normal.



Cobalah bertanya kepada dirimu sendiri:



Siapa yang biasanya mengambil keputusan penting?

Apakah pendapatku benar-benar dipertimbangkan?

Apakah aku bebas mengatakan tidak?

Apakah aku merasa aman ketika menyampaikan ketidaksetujuan?

Apakah aku lebih sering mengalah karena memang ingin, atau karena takut dengan reaksinya?

Apakah kebutuhan pasangan selalu terasa lebih penting daripada kebutuhanku?

Apakah aku bisa menentukan bagaimana menggunakan waktu, uang, pertemanan, atau ruang pribadiku?

Apakah aku merasa harus meminta izin untuk hal-hal yang sebenarnya merupakan bagian dari kebebasan pribadiku?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mencari siapa yang salah.



Tujuannya adalah melihat pola yang selama ini mungkin tidak disadari.



Dalam hubungan, kekuasaan tidak selalu muncul dalam bentuk perintah secara langsung. Kadang ia muncul melalui pola yang lebih halus: siapa yang paling sering menentukan, siapa yang selalu meminta maaf, siapa yang harus menyesuaikan diri, dan siapa yang merasa memiliki hak untuk menetapkan aturan.



Karena itu, sebelum mengubah hubungan, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu bagian mana yang perlu diubah.



Kamu tidak bisa memperbaiki pola yang belum kamu sadari.



2. Bedakan antara kompromi dan kehilangan diri sendiri



Kompromi adalah bagian normal dari hubungan.



Dua orang dengan latar belakang, kebiasaan, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda tentu tidak akan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan.



Kadang kamu mengalah.



Kadang pasanganmu yang mengalah.



Kadang kalian mencari pilihan ketiga yang bisa diterima bersama.



Masalahnya muncul ketika “kompromi” selalu berarti satu orang menyerahkan kebutuhannya.



Misalnya, kamu selalu memilih tempat yang disukai pasangan.



Kamu selalu mengikuti jadwalnya.



Kamu berhenti bertemu teman karena pasangan tidak menyukainya.



Kamu membatalkan rencana pribadi setiap kali pasangan membutuhkan sesuatu.



Atau kamu selalu menjadi pihak yang meminta maaf meskipun konflik sebenarnya melibatkan kedua orang.



Jika pola ini berlangsung lama, kamu mungkin mulai menganggap pengorbanan sebagai bukti cinta.



Padahal, cinta dan kehilangan diri sendiri adalah dua hal yang berbeda.



Hubungan yang sehat tetap membutuhkan penyesuaian, tetapi penyesuaian seharusnya tidak secara permanen menghapus kebutuhan salah satu pihak.



Cobalah mengubah cara berpikirmu.



Bukan:



“Bagaimana supaya aku tidak membuat pasangan kecewa?”



Melainkan:



“Bagaimana supaya kebutuhan kami berdua bisa dipertimbangkan?”



Perubahan pertanyaan sederhana ini dapat mengubah cara kamu melihat hubungan.



Kamu tidak harus selalu menang.



Pasanganmu juga tidak harus selalu menang.



Yang dicari adalah pola di mana keduanya memiliki ruang.



3. Mulailah mengatakan “tidak” pada hal-hal yang memang tidak ingin kamu lakukan



Salah satu tanda penting bahwa seseorang mulai mendapatkan kembali kendali atas hidupnya adalah kemampuannya menetapkan batas.



Batas bukan hukuman.



Batas juga bukan cara untuk mengendalikan pasangan.



Batas adalah pernyataan mengenai apa yang bersedia dan tidak bersedia kamu lakukan.



Misalnya:



“Aku tidak nyaman kalau pembicaraan dilakukan dengan nada seperti itu. Kita bisa membicarakannya ketika sudah lebih tenang.”



“Aku ingin punya waktu sendiri setiap minggu.”



“Aku tidak bersedia membagikan kata sandi pribadiku.”



“Aku memahami kamu kecewa, tetapi keputusanku tetap seperti ini.”



Bagi orang yang sudah terbiasa menyenangkan orang lain, mengatakan “tidak” mungkin terasa sangat sulit.



Kamu mungkin merasa bersalah.



Kamu mungkin takut dianggap egois.



Bahkan, kamu mungkin merasa bahwa menetapkan batas berarti kamu sudah tidak mencintai pasangan.



Padahal, batas yang sehat justru dapat membantu seseorang mempertahankan identitas dan kebutuhan pribadinya dalam sebuah hubungan.



Yang penting adalah cara menyampaikannya.



Tidak perlu berteriak.



Tidak perlu menghina.



Tidak perlu mengancam.



Sampaikan dengan jelas, singkat, dan konsisten.



Kamu juga tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang untuk setiap keputusan pribadi.



Semakin panjang kamu menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sederhana, semakin mudah percakapan berubah menjadi negosiasi tanpa akhir.



Kadang kalimat sederhana sudah cukup:



“Aku tidak nyaman dengan itu.”



“Aku tidak bersedia.”



“Aku membutuhkan waktu.”



“Aku memilih yang berbeda.”



Itu bukan tanda bahwa kamu tidak peduli.



Itu adalah bagian dari memiliki batas pribadi.



4. Kembalikan ruang untuk mengambil keputusan sendiri



Ketidakseimbangan kekuasaan sering terlihat dari hal-hal sederhana.



Siapa yang menentukan ke mana kalian pergi?



Siapa yang menentukan dengan siapa kalian bertemu?



Siapa yang menentukan bagaimana uang digunakan?



Siapa yang menentukan kapan kalian harus bertemu keluarga?



Siapa yang menentukan bagaimana konflik harus diselesaikan?



Siapa yang menentukan kapan pembicaraan berakhir?



Dalam hubungan yang sehat, tidak semua keputusan harus dibuat bersama. Beberapa keputusan memang bersifat pribadi.



Karena itu, penting untuk memisahkan tiga jenis keputusan:



Keputusan bersama.



Contohnya tempat tinggal, rencana keuangan bersama, atau keputusan besar yang berdampak pada keduanya.



Keputusan pribadi.



Contohnya hobi, beberapa bentuk pertemanan, cara menghabiskan waktu pribadi, atau pilihan yang tidak secara langsung merugikan pasangan.



Keputusan yang membutuhkan negosiasi.



Contohnya pembagian pekerjaan rumah, jadwal bertemu keluarga, atau penggunaan sumber daya bersama.



Ketika semua keputusan pribadi mulai dikendalikan oleh satu orang, hubungan dapat kehilangan keseimbangan.



Memulihkan keseimbangan berarti mengambil kembali tanggung jawab atas keputusan yang memang menjadi wilayahmu.



Bukan untuk menunjukkan bahwa kamu tidak membutuhkan pasangan.



Justru agar hubungan dibangun oleh dua orang dewasa yang memilih untuk bersama, bukan oleh seseorang yang bergantung sepenuhnya pada keputusan orang lain.



5. Berhenti menggunakan rasa takut sebagai dasar pengambilan keputusan



Cobalah perhatikan alasan di balik keputusanmu.



Ketika kamu berkata “iya”, mengapa kamu mengatakannya?



Karena memang ingin?



Atau karena takut?



Takut pasangan marah.



Takut ditinggalkan.



Takut dianggap tidak mencintai.



Takut konflik.



Takut mendapatkan silent treatment.



Takut hubungan berakhir.



Takut pasangan mencari orang lain.



Ketakutan dapat membuat seseorang menyerahkan lebih banyak kekuasaan daripada yang sebenarnya ingin ia berikan.



Misalnya, seseorang sebenarnya tidak setuju dengan suatu keputusan, tetapi tetap berkata:



“Ya sudah, terserah kamu.”



Bukan karena ia setuju.



Ia hanya ingin menghindari konsekuensi emosional.



Jika ini terjadi berulang kali, hubungan dapat berkembang menjadi pola di mana satu orang belajar bahwa kemarahan atau tekanan dapat membuat orang lain menyerah.



Karena itu, ketika menghadapi keputusan penting, tanyakan:



“Kalau aku tidak takut dengan reaksinya, apa yang sebenarnya akan kupilih?”



Pertanyaan ini tidak berarti kamu harus selalu melakukan apa yang kamu inginkan tanpa mempertimbangkan pasangan.



Sebaliknya, pertanyaan tersebut membantu membedakan antara kompromi yang dipilih secara sadar dan kepatuhan yang muncul karena ketakutan.



Itu adalah perbedaan yang sangat penting.



6. Bangun kembali kehidupan di luar hubungan



Hubungan yang sehat tetap membutuhkan ruang individual.



Teman.



Keluarga.



Pekerjaan.



Hobi.



Tujuan pribadi.



Waktu sendirian.



Identitas di luar hubungan.



Ketika seluruh kehidupan seseorang berpusat pada pasangan, kekuatan tawarnya dalam hubungan dapat menjadi sangat rentan.



Bukan karena mencintai pasangan adalah sesuatu yang salah.



Masalahnya adalah ketika pasangan menjadi satu-satunya sumber dukungan emosional, sosial, finansial, dan identitas.



Jika semua hal bergantung pada satu orang, rasa takut kehilangan hubungan dapat menjadi sangat besar.



Karena itu, memulihkan keseimbangan kekuasaan juga dapat berarti membangun kembali dunia pribadimu.



Hubungi teman yang sudah lama tidak ditemui.



Kembali melakukan hobi yang pernah kamu sukai.



Kembangkan kemampuan profesional.



Luangkan waktu untuk dirimu sendiri.



Rawat hubungan dengan keluarga atau orang-orang yang memberikan dukungan sehat.



Bangun tujuan yang tidak seluruhnya bergantung pada hubungan romantis.



Semakin kuat identitas seseorang di luar hubungan, semakin besar kemungkinan ia dapat membuat keputusan berdasarkan nilai dan kebutuhannya sendiri, bukan hanya berdasarkan rasa takut kehilangan pasangan.



Dan ironisnya, hubungan sering kali justru menjadi lebih sehat ketika dua orang tidak kehilangan seluruh dirinya demi hubungan tersebut.



7. Belajar bernegosiasi, bukan berkompetisi



Memulihkan keseimbangan kekuasaan bukan berarti mengganti posisi.



Jika sebelumnya pasangan terlalu dominan, tujuannya bukan membuatmu menjadi pihak yang dominan.



Hubungan bukan pertandingan untuk menentukan siapa yang memiliki lebih banyak kuasa.



Yang perlu dibangun adalah kerja sama.



Dalam konflik, cobalah mengganti pola:



“Siapa yang benar?”



menjadi:



“Masalah apa yang sebenarnya sedang kita hadapi?”



Misalnya, daripada:



“Kamu selalu egois!”



cobalah:



“Aku merasa keputusan ini terlalu banyak ditentukan oleh satu pihak. Aku ingin kita mencari cara agar keduanya bisa terlibat.”



Daripada:



“Kamu tidak pernah mendengarkanku.”



cobalah:



“Aku ingin menyelesaikan pembicaraan ini tanpa saling memotong.”



Daripada:



“Kamu harus berubah.”



cobalah:



“Aku membutuhkan perubahan tertentu agar hubungan ini terasa lebih seimbang bagiku.”



Bahasa seperti ini tidak menjamin pasangan akan langsung berubah.



Namun, cara komunikasi tersebut membuat kebutuhanmu lebih jelas dan mengurangi kecenderungan konflik berubah menjadi pertarungan siapa yang paling kuat.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa konflik.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana konflik dapat dibicarakan tanpa salah satu pihak harus kehilangan suara.



Tetapi Bagaimana Jika Pasangan Tidak Mau Berubah?



Ini bagian yang sangat penting.



Keseimbangan dalam hubungan tidak dapat dibangun oleh satu orang saja.



Kamu dapat mengubah cara berkomunikasi.



Kamu dapat menetapkan batas.



Kamu dapat mengatakan kebutuhanmu.



Kamu dapat memperbaiki cara mengambil keputusan.



Tetapi kamu tidak dapat memaksa orang lain menghormati batas tersebut.



Karena itu, setelah menyampaikan kebutuhan dan batasmu, perhatikan respons pasangan.



Apakah ia bersedia mendengarkan?



Apakah ia mau berdiskusi?



Apakah ia mencoba memahami sudut pandangmu?



Apakah ada perubahan perilaku yang konsisten?



Atau justru setiap kali kamu menetapkan batas, kamu mendapatkan ancaman, intimidasi, penghinaan, kontrol yang semakin besar, atau bentuk hukuman emosional?



Perbedaan ini penting.



Tidak semua ketidakseimbangan hubungan berarti adanya perilaku abusif. Konflik, perbedaan kebutuhan, atau kebiasaan komunikasi yang buruk dapat terjadi dalam banyak hubungan dan kadang dapat diperbaiki melalui komunikasi dan bantuan profesional.



Namun, jika seseorang menggunakan ketakutan, ancaman, isolasi, kontrol finansial, pemantauan berlebihan, penghinaan, atau kekerasan untuk mempertahankan kendali, persoalannya sudah lebih serius daripada sekadar “kurang komunikasi”.



Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan dukungan dari orang yang dipercaya atau profesional yang kompeten perlu menjadi pertimbangan penting.



Memulihkan Kekuasaan Bukan Berarti Menjadi Egois



Ada kesalahpahaman bahwa ketika seseorang mulai menetapkan batas, mengatakan tidak, atau memperjuangkan kebutuhannya, ia sedang menjadi egois.



Padahal, ada perbedaan antara egoisme dan penghormatan terhadap diri sendiri.



Egoisme mengabaikan kebutuhan orang lain demi kepentingan diri sendiri.



Sementara itu, batas yang sehat mengakui bahwa kebutuhan kedua orang memiliki nilai.



Kamu bisa berkata:



“Aku memahami kebutuhanmu, tetapi aku juga memiliki kebutuhan.”



“Aku menghargai pendapatmu, tetapi keputusan ini juga menyangkut diriku.”



“Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bersedia diperlakukan seperti itu.”



“Aku ingin mempertahankan hubungan ini, tetapi aku juga ingin tetap menjadi diriku sendiri.”



Kalimat-kalimat tersebut tidak menempatkan diri di atas pasangan.



Ia hanya menempatkan diri sendiri kembali di dalam hubungan.



Dan mungkin itulah inti dari keseimbangan.



Bukan membuat satu orang memiliki lebih banyak kekuasaan.



Melainkan memastikan bahwa tidak ada satu orang yang harus kehilangan dirinya agar hubungan dapat terus berjalan.



Penutup: Hubungan yang Sehat Tidak Membutuhkan Satu Orang untuk Mengecil



Terkadang kita terlalu fokus pada pertanyaan:



“Apakah dia mencintaiku?”



Padahal ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting:



“Apakah aku masih bisa menjadi diriku sendiri ketika berada bersamanya?”



Apakah aku bisa menyampaikan pendapat?



Apakah aku bisa mengatakan tidak?



Apakah kebutuhanku didengar?



Apakah keputusan penting dibicarakan bersama?



Apakah aku tetap memiliki teman, tujuan, ruang, dan kehidupan pribadi?



Apakah aku merasa aman untuk tidak setuju?



Jika jawabannya semakin sering “tidak”, mungkin sudah waktunya memperhatikan kembali dinamika hubungan tersebut.



Memulihkan keseimbangan tidak harus dimulai dengan perubahan besar.



Kadang dimulai dari satu percakapan.



Satu batas.



Satu keputusan yang dibuat dengan sadar.



Satu keberanian untuk mengatakan, “Aku juga penting.”



Dan dari sana, perlahan kamu dapat belajar bahwa mempertahankan hubungan tidak selalu berarti terus-menerus mengorbankan diri.



Hubungan yang sehat memberi ruang bagi dua orang untuk hadir secara utuh.



Bukan satu orang yang terus berbicara sementara yang lain hanya mengikuti.



Bukan satu orang yang menentukan sementara yang lain terus menyesuaikan diri.



Melainkan dua orang yang memiliki suara, batas, kebutuhan, tanggung jawab, dan kebebasan untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hubungan tersebut.



Karena pada akhirnya, keseimbangan dalam hubungan bukan tentang siapa yang memiliki kekuasaan paling besar.



