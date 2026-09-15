7 Prinsip Hidup Sederhana yang Bikin Kehidupan Terasa Lebih Ringan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hidup sederhana mengajarkan prinsip dasar yang dipercaya mampu membuat kehidupan seseorang terasa lebih ringan dijalani.

Setiap orang menghadapi ketidakpastian hidup dengan caranya masing-masing, termasuk mencari pegangan prinsip yang dapat diandalkan.

Prinsip sederhana yang terus terbukti berguna sepanjang waktu biasanya menjadi pegangan penting dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (14/9), berikut tujuh prinsip psikologi hidup sederhana yang dipercaya membuat kehidupan seseorang terasa jauh lebih ringan.

1. Berdamai dengan masa lalu agar tidak mengganggu masa kini

Setiap orang menyimpan penyesalan yang sewaktu-waktu dapat kembali muncul dan menimbulkan rasa sakit.

Masa lalu tidak dapat diubah, namun seseorang tetap bisa memilih untuk berdamai dengannya.

Membiarkan masa lalu terus membebani hanya akan menghambat langkah seseorang menjalani kehidupan saat ini.

Satu-satunya tempat seseorang dapat bertindak dan membuat perubahan nyata adalah masa sekarang.