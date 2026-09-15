Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 15 September 2026 | 18.03 WIB

7 Prinsip Hidup Sederhana yang Bikin Kehidupan Terasa Lebih Ringan Menurut Psikologi

Prinsip hidup sederhana yang bikin kehidupan terasa lebih ringan menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Prinsip hidup sederhana yang bikin kehidupan terasa lebih ringan menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com - Hidup sederhana mengajarkan prinsip dasar yang dipercaya mampu membuat kehidupan seseorang terasa lebih ringan dijalani.

Setiap orang menghadapi ketidakpastian hidup dengan caranya masing-masing, termasuk mencari pegangan prinsip yang dapat diandalkan.

Prinsip sederhana yang terus terbukti berguna sepanjang waktu biasanya menjadi pegangan penting dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (14/9), berikut tujuh prinsip psikologi hidup sederhana yang dipercaya membuat kehidupan seseorang terasa jauh lebih ringan.

1. Berdamai dengan masa lalu agar tidak mengganggu masa kini

Setiap orang menyimpan penyesalan yang sewaktu-waktu dapat kembali muncul dan menimbulkan rasa sakit.

Masa lalu tidak dapat diubah, namun seseorang tetap bisa memilih untuk berdamai dengannya.

Membiarkan masa lalu terus membebani hanya akan menghambat langkah seseorang menjalani kehidupan saat ini.

Satu-satunya tempat seseorang dapat bertindak dan membuat perubahan nyata adalah masa sekarang.

2. Memberi waktu karena waktu mampu menyembuhkan segalanya

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Prinsip yang Bisa Membantu Gen Z Hadapi Kehidupan Lebih Bahagia dan Sukses - Image
Kepribadian

5 Prinsip yang Bisa Membantu Gen Z Hadapi Kehidupan Lebih Bahagia dan Sukses

Senin, 7 September 2026 | 21.46 WIB

Bahagia Bukan Sekadar Keberuntungan, Ini 11 Prinsip yang Perlu Dipahami - Image
Kepribadian

Bahagia Bukan Sekadar Keberuntungan, Ini 11 Prinsip yang Perlu Dipahami

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.21 WIB

Orang Kaya Diam-Diam Punya Pola Hidup Berbeda, Ini 8 Prinsip yang Mereka Pegang - Image
Kepribadian

Orang Kaya Diam-Diam Punya Pola Hidup Berbeda, Ini 8 Prinsip yang Mereka Pegang

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.30 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore