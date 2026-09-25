Awet Muda Tanpa Ribet! 7 Kebiasaan Sederhana yang Bisa Bikin Wajah Tampak Fresh

JawaPos.com - Pernah melihat seseorang yang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi penampilannya justru terlihat jauh lebih segar? Kondisi tersebut memang bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi gaya hidup sehari-hari juga memiliki peran penting.
Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, mulai dari menjaga waktu tidur hingga memperhatikan pola makan, dapat mendukung kesehatan tubuh sekaligus membuat seseorang terlihat lebih bugar.
Dilansir dari geediting, berikut tujuh kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang tampak lebih muda dibandingkan usia sebenarnya.
Tidur yang cukup dan berkualitas menjadi salah satu kebiasaan penting untuk menjaga kondisi tubuh. Bukan hanya soal durasi tidur, konsistensi waktu tidur juga perlu diperhatikan.
Saat beristirahat, tubuh menjalankan berbagai proses pemulihan. Karena itu, pola tidur yang baik dapat membantu tubuh tetap prima dan membuat wajah terlihat lebih segar ketika bangun.
Orang yang ingin menjaga tubuh tetap bugar biasanya tidak mengabaikan asupan cairan. Minum air yang cukup membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi penting dengan baik.
Hidrasi yang terjaga juga mendukung kondisi kulit sehingga tidak mudah terlihat kusam atau kering. Membawa botol minum sendiri dapat menjadi cara sederhana untuk membangun kebiasaan tersebut.
Paparan sinar ultraviolet secara berlebihan dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan kulit. Karena itu, perlindungan dari sinar matahari sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika cuaca sedang terik.
Menggunakan tabir surya secara rutin dan melindungi kulit ketika beraktivitas di luar ruangan merupakan bagian dari kebiasaan perawatan yang dapat membantu menjaga kondisi kulit dalam jangka panjang.
Aktivitas fisik secara rutin tidak hanya membantu menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga mendukung kesehatan secara keseluruhan.
Berolahraga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Tidak harus selalu melakukan olahraga berat, aktivitas sederhana yang dilakukan secara konsisten juga dapat menjadi pilihan.
Kehidupan sosial yang sehat ternyata juga berkaitan dengan kesejahteraan seseorang. Meluangkan waktu untuk keluarga, sahabat, atau orang-orang yang memberikan dukungan emosional dapat membantu menjaga suasana hati.
Interaksi yang menyenangkan, percakapan hangat, dan kesempatan untuk tertawa bersama orang terdekat dapat membuat seseorang menjalani kehidupan dengan lebih positif.
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