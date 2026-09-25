Rambut Mudah Kering dan Patah? Coba Keramas Tiga Hari Sekali, Ini 4 Alasannya

JawaPos.com – Keramas menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan rambut. Namun, mencuci rambut terlalu sering ternyata tidak selalu diperlukan karena kulit kepala secara alami menghasilkan minyak yang berfungsi menjaga kelembapan rambut.

Memberikan jeda beberapa hari sebelum kembali keramas dapat membantu mempertahankan minyak alami tersebut. Lapisan minyak ini berperan dalam menjaga rambut agar tidak mudah kering, sekaligus membantu mempertahankan kelembutan dan kilaunya.

Dilansir dari English Jagran, keramas dengan jeda sekitar tiga hari dapat menjadi salah satu pilihan bagi sebagian orang untuk menjaga keseimbangan rambut dan kulit kepala. Berikut empat alasan yang perlu diketahui.

1. Membantu Menjaga Minyak Alami Rambut Kulit kepala menghasilkan sebum atau minyak alami yang membantu menjaga kelembapan serta memberikan perlindungan pada rambut.

Jika rambut terlalu sering dicuci, minyak tersebut dapat ikut terangkat sehingga kulit kepala berpotensi terasa lebih kering. Memberikan jeda sekitar tiga hari memungkinkan minyak alami tetap berada di rambut dalam jumlah yang lebih seimbang.

Namun, kebutuhan setiap orang dapat berbeda, terutama berdasarkan jenis rambut, kondisi kulit kepala, dan aktivitas sehari-hari.

2. Mengurangi Risiko Penumpukan Produk Rambut Serum, gel, hairspray, dry shampoo, dan berbagai produk penataan rambut dapat meninggalkan residu apabila digunakan secara rutin.

Jika tidak dibersihkan dengan baik, sisa produk dapat menumpuk di kulit kepala dan membuat rambut terasa berat. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat disertai rasa gatal atau munculnya ketombe.

Karena itu, tetap membersihkan rambut secara teratur diperlukan untuk menghindari penumpukan, meskipun frekuensinya tidak harus sama bagi setiap orang.