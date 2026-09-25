Rambut Mudah Kering dan Patah? Coba Keramas Tiga Hari Sekali, Ini 4 Alasannya

ilustrasi orang yang keramas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Keramas menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan rambut. Namun, mencuci rambut terlalu sering ternyata tidak selalu diperlukan karena kulit kepala secara alami menghasilkan minyak yang berfungsi menjaga kelembapan rambut.
Memberikan jeda beberapa hari sebelum kembali keramas dapat membantu mempertahankan minyak alami tersebut. Lapisan minyak ini berperan dalam menjaga rambut agar tidak mudah kering, sekaligus membantu mempertahankan kelembutan dan kilaunya.
Dilansir dari English Jagran, keramas dengan jeda sekitar tiga hari dapat menjadi salah satu pilihan bagi sebagian orang untuk menjaga keseimbangan rambut dan kulit kepala. Berikut empat alasan yang perlu diketahui.
Kulit kepala menghasilkan sebum atau minyak alami yang membantu menjaga kelembapan serta memberikan perlindungan pada rambut.
Jika rambut terlalu sering dicuci, minyak tersebut dapat ikut terangkat sehingga kulit kepala berpotensi terasa lebih kering. Memberikan jeda sekitar tiga hari memungkinkan minyak alami tetap berada di rambut dalam jumlah yang lebih seimbang.
Namun, kebutuhan setiap orang dapat berbeda, terutama berdasarkan jenis rambut, kondisi kulit kepala, dan aktivitas sehari-hari.
Serum, gel, hairspray, dry shampoo, dan berbagai produk penataan rambut dapat meninggalkan residu apabila digunakan secara rutin.
Jika tidak dibersihkan dengan baik, sisa produk dapat menumpuk di kulit kepala dan membuat rambut terasa berat. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat disertai rasa gatal atau munculnya ketombe.
Karena itu, tetap membersihkan rambut secara teratur diperlukan untuk menghindari penumpukan, meskipun frekuensinya tidak harus sama bagi setiap orang.
Terlalu sering mencuci rambut dapat membuat rambut lebih sering mengalami proses yang berpotensi menimbulkan kerusakan, terutama jika dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan suhu tinggi atau penataan menggunakan alat panas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022