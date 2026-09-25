7 Rutinitas Pagi yang Klasik Ini Bisa Bantu Redakan Stres dan Kecemasan Sebelum Bekerja

Ilustrasi rutinitas pagi yang redakan stres sebelum kerja (magnific/benzoix)

JawaPos.com - Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan dipenuhi teknologi, memulai pagi dengan tenang terkadang terasa sulit.

Banyak orang bahkan baru membuka mata sudah langsung memeriksa notifikasi, email pekerjaan, hingga media sosial.

Kebiasaan tersebut tanpa disadari dapat membuat pikiran segera dipenuhi berbagai informasi dan tuntutan sebelum tubuh benar-benar siap menjalani hari.

Akibatnya, pagi yang seharusnya menjadi waktu untuk mempersiapkan diri justru diawali dengan stres dan kecemasan.

Salah satu cara yang dapat dicoba adalah menghidupkan kembali sejumlah rutinitas pagi sederhana yang dulu lebih umum dilakukan.

Kebiasaan seperti membuat minuman sendiri, menulis daftar pekerjaan di kertas, hingga merapikan tempat tidur dapat menjadi momen untuk memperlambat ritme sebelum memasuki kesibukan.

Dirangkum dari YourTango, berikut tujuh rutinitas pagi yang bisa dilakukan sebelum jam 9 untuk membantu menciptakan awal hari yang lebih tenang.

1. Lakukan peregangan sebelum menyentuh ponsel

Memulai pagi dengan membuka ponsel di tempat tidur mungkin sudah menjadi kebiasaan banyak orang.

Namun, langsung membaca email pekerjaan atau melihat media sosial dapat membuat otak menerima terlalu banyak informasi sejak awal hari.

Cobalah memberikan tubuh dan pikiran waktu untuk benar-benar terbangun. Lakukan peregangan ringan selama beberapa menit sebelum melihat layar apa pun.

Jika sulit menahan keinginan mengecek ponsel, Anda dapat meletakkannya jauh dari tempat tidur. Menggunakan jam alarm terpisah juga bisa menjadi alternatif agar ponsel tidak menjadi benda pertama yang dicari setelah bangun.

2. Buat teh atau kopi sendiri