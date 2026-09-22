Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 04.49 WIB

Melihat 6 Tanda Ini pada Dirimu, Bisa Jadi Kamu Ikut Menciptakan Kecemasan dan Stres dalam Hubungan

seseorang yang menciptakan kecemasan dalam hubungan./Magnific/gzorgz - Image

seseorang yang menciptakan kecemasan dalam hubungan./Magnific/gzorgz

JawaPos.com - Ada kalanya kita merasa hubungan yang sedang dijalani membuat kita lelah.

Kita merasa pasangan terlalu dingin. Terlalu sibuk. Terlalu sulit dipahami. Terlalu lama membalas pesan. Terlalu sedikit memberi perhatian. Bahkan hal-hal kecil yang dilakukan pasangan bisa terasa seperti tanda bahwa hubungan sedang tidak baik-baik saja.

Akibatnya, kita mulai cemas.

Kita bertanya-tanya:

"Apakah dia masih mencintaiku?"

"Kenapa dia berubah?"

"Apakah dia mulai bosan?"

"Jangan-jangan dia menyukai orang lain?"

"Kenapa aku merasa tidak aman padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa?"

Namun, ada satu pertanyaan yang sering kali jauh lebih sulit untuk kita tanyakan kepada diri sendiri:

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sedang Stres dan Terpuruk? Lakukan 6 Cara Ini untuk Mengubahnya Menjadi Kekuatan Bertindak - Image
Kepribadian

Sedang Stres dan Terpuruk? Lakukan 6 Cara Ini untuk Mengubahnya Menjadi Kekuatan Bertindak

Rabu, 23 September 2026 | 04.38 WIB

Butuh Menenangkan Diri dengan Cepat? Lakukan 5 Cara Ini - Image
Lifestyle

Butuh Menenangkan Diri dengan Cepat? Lakukan 5 Cara Ini

Rabu, 16 September 2026 | 20.45 WIB

5 Cara Menjaga Diri Saat Berhadapan dengan Orang yang Sering Memicu Stres - Image
Lifestyle

5 Cara Menjaga Diri Saat Berhadapan dengan Orang yang Sering Memicu Stres

Selasa, 15 September 2026 | 21.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore