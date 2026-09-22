Melihat 6 Tanda Ini pada Dirimu, Bisa Jadi Kamu Ikut Menciptakan Kecemasan dan Stres dalam Hubungan

seseorang yang menciptakan kecemasan dalam hubungan./Magnific/gzorgz
JawaPos.com - Ada kalanya kita merasa hubungan yang sedang dijalani membuat kita lelah.
Kita merasa pasangan terlalu dingin. Terlalu sibuk. Terlalu sulit dipahami. Terlalu lama membalas pesan. Terlalu sedikit memberi perhatian. Bahkan hal-hal kecil yang dilakukan pasangan bisa terasa seperti tanda bahwa hubungan sedang tidak baik-baik saja.
Akibatnya, kita mulai cemas.
Kita bertanya-tanya:
"Apakah dia masih mencintaiku?"
"Kenapa dia berubah?"
"Apakah dia mulai bosan?"
"Jangan-jangan dia menyukai orang lain?"
"Kenapa aku merasa tidak aman padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa?"
Namun, ada satu pertanyaan yang sering kali jauh lebih sulit untuk kita tanyakan kepada diri sendiri:
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