Tak Perlu Panik, 5 Cara Mudah Bantu Atasi Kemerahan pada Wajah

JawaPos.com – Kulit wajah yang tiba-tiba memerah dapat mengganggu penampilan dan membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari kulit yang sensitif, iritasi, paparan sinar matahari, hingga reaksi alergi tertentu.

Ketika kulit mengalami kemerahan, perawatan yang lembut menjadi penting agar kondisinya tidak semakin parah. Beberapa langkah sederhana juga dapat dilakukan di rumah untuk membantu memberikan rasa nyaman pada kulit.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan kemerahan pada wajah dengan perawatan sederhana.

1. Kompres dengan Air Dingin Jika wajah terasa panas atau kemerahan setelah terlalu lama terkena sinar matahari, kompres dingin dapat menjadi salah satu pilihan. Suhu dingin dapat membantu memberikan sensasi sejuk sekaligus meredakan rasa tidak nyaman pada kulit.

Gunakan kain bersih yang telah dibasahi air dingin, kemudian tempelkan secara perlahan pada area wajah yang kemerahan. Hindari menempelkan es batu secara langsung ke kulit karena suhu yang terlalu dingin dapat menyebabkan iritasi.

2. Gunakan Gel Lidah Buaya Lidah buaya sudah lama digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit. Gel lidah buaya dapat memberikan sensasi menenangkan pada kulit yang terasa panas, kering, atau mengalami iritasi ringan.

Jika ingin menggunakannya, pilih produk gel yang formulanya sederhana dan sesuai untuk kulit sensitif. Sebaiknya lakukan uji tempel terlebih dahulu untuk memastikan tidak muncul reaksi alergi atau iritasi.

3. Manfaatkan Mentimun untuk Memberikan Sensasi Sejuk Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat memberikan sensasi menyegarkan ketika digunakan pada kulit. Irisan mentimun yang telah didinginkan dapat ditempelkan pada wajah selama beberapa menit.

Cara ini terutama memberikan efek menyejukkan sementara pada kulit. Namun, jika kemerahan disertai rasa perih, bengkak, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya hentikan penggunaan dan cari tahu penyebabnya.