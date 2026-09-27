Tak Perlu Ragi, Begini Cara Bikin Odading Empuk dan Renyah dengan Mudah

Resep untuk Membuat Odading Camilan Khas Bandung yang Enak
JawaPos.com – Odading merupakan salah satu jajanan yang cukup populer sebagai camilan khas Bandung. Bentuknya sekilas menyerupai roti goreng dengan tekstur yang menarik, yakni bagian luar terasa garing sementara bagian dalamnya lebih lembut.
Camilan ini umumnya dibuat dari adonan berbahan dasar tepung terigu, kemudian digoreng sampai permukaannya berubah menjadi cokelat keemasan. Taburan wijen di bagian luar memberikan aroma dan rasa khas pada odading.
Odading cocok disantap saat masih hangat bersama secangkir teh atau kopi. Menariknya, camilan ini juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan proses yang cukup sederhana.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep odading tanpa ragi dan tidak membutuhkan proses menguleni adonan hingga benar-benar kalis.
280 gram tepung terigu protein sedang
1¼ sendok teh baking powder
½ sendok teh baking soda
1 butir telur
110 gram susu cair
20 ml minyak
4½ sendok makan gula
½ sendok teh garam
1 sendok makan susu bubuk
20 gram wijen putih
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