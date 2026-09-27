Tak Perlu ke Salon, 5 Tips Ini Bisa Bantu Haluskan Tumit Kaki yang Kasar

JawaPos.com – Tumit yang kering, kasar, hingga mengalami pecah-pecah merupakan masalah kulit yang cukup umum. Kondisi tersebut bukan hanya dapat mengganggu penampilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa perih atau tidak nyaman ketika digunakan untuk berjalan.

Beragam faktor dapat memicu tumit menjadi kasar, seperti kulit yang kehilangan kelembapan, terlalu sering memakai alas kaki terbuka, berdiri dalam waktu lama, hingga kurang memperhatikan perawatan kaki.

Kabar baiknya, perawatan tumit tidak selalu membutuhkan biaya mahal. Beberapa langkah sederhana bahkan dapat dilakukan sendiri di rumah secara rutin.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi tumit kaki kasar dan pecah-pecah.

1. Lakukan Eksfoliasi Secara Perlahan Eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati sekaligus mengurangi lapisan kulit yang menebal di bagian tumit.

Salah satu cara yang bisa dicoba adalah merendam kaki menggunakan air hangat selama sekitar 20 menit. Setelah kulit menjadi lebih lunak, gosok bagian tumit secara lembut menggunakan batu apung atau kikir khusus kaki.

Hindari menggosok terlalu keras karena dapat membuat kulit mengalami iritasi. Setelah selesai, aplikasikan pelembap pada kaki. Penggunaan kaus kaki berbahan katun setelahnya juga dapat membantu menjaga kelembapan kulit.

Perawatan ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak berlebihan agar kondisi kulit tetap terjaga.

2. Manfaatkan Minyak Kelapa Minyak kelapa juga dapat digunakan sebagai salah satu pilihan untuk membantu merawat kulit kaki yang kering.