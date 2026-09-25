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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 21.54 WIB

Dari Basa-Basi hingga Mengakhiri Obrolan, Ini 6 Trik agar Mudah Berteman

rahasia trik percakapan agar mudah berteman dengan siapapun. (Freepik/ freepik) - Image

rahasia trik percakapan agar mudah berteman dengan siapapun. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Kemampuan berbicara dengan orang lain tidak selalu berarti harus pandai berbasa-basi. Cara membuka percakapan, memberikan respons, hingga mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengakhiri obrolan juga berperan dalam membangun hubungan sosial.

Bagi sebagian orang, bertemu orang baru dapat terasa canggung karena bingung menentukan topik pembicaraan. Padahal, percakapan yang hangat bisa dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar dan berkembang secara alami ketika kedua pihak merasa nyaman.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat enam trik percakapan yang dapat membantu seseorang membangun koneksi dan lebih mudah berteman dengan orang lain. Berikut di antaranya:

1. Awali dari Hal yang Ada di Sekitar

Daripada langsung mengajukan pertanyaan umum seperti pekerjaan atau asal daerah, percakapan dapat dimulai dengan memperhatikan situasi di sekitar.

Misalnya, Anda dapat berkomentar mengenai musik yang sedang diputar, suasana tempat, makanan yang tersedia, atau hal menarik lainnya. Cara tersebut terasa lebih ringan karena lawan bicara tidak seperti sedang menjalani sesi tanya jawab.

Respons yang diberikan kemudian dapat menjadi petunjuk untuk menentukan topik berikutnya. Jika mereka terlihat tertarik pada suatu hal, pembicaraan bisa dikembangkan dari sana.

2. Ceritakan Hal Kecil tentang Diri Sendiri

Percakapan akan terasa lebih seimbang ketika bukan hanya satu pihak yang terus bertanya. Sesekali, bagikan cerita sederhana mengenai diri Anda.

Tidak perlu langsung membahas persoalan pribadi. Anda bisa menceritakan hobi yang baru dicoba, makanan yang baru ditemukan, film yang sedang disukai, atau pengalaman menarik yang baru saja terjadi.

Cerita kecil yang spesifik dapat memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menemukan kesamaan dan ikut berbagi pengalaman. Dari pertukaran sederhana tersebut, obrolan bisa berkembang menjadi lebih akrab.

3. Ingat dan Tanyakan Kembali Cerita Sebelumnya

Salah satu cara menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan seseorang adalah mengingat hal yang pernah mereka ceritakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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