Mengapa Obrolan di Group Chat Bisa Lebih Melelahkan daripada Mengobrol Tatap Muka? Ini Alasannya

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JawaPos.com - Kita hidup di zaman di mana hampir semua interaksi bisa dilakukan lewat layar. Dari janjian nongkrong, gosip terkini, sampai debat soal film terbaru—semuanya bisa terjadi di group chat.
Masalahnya, ada satu hal yang sering bikin heran: kenapa ya obrolan grup justru lebih menguras tenaga daripada ngobrol langsung, bahkan saat kita hampir nggak ngetik apa-apa?
Ilusi Koneksi
Melansir VegOut, di permukaan, obrolan grup kelihatan super sosial. Notifikasi rame, orang-orang saling kirim meme, ada aja bahan obrolan baru. Tapi begitu dicermati, sering kali semua itu terasa hampa.
Bayangin kayak ngemil keripik terus-terusan. Seru sih, tapi nggak bikin kenyang. Nah, obrolan grup itu mirip begitu: rame, tapi jarang ngasih nutrisi emosional yang bikin kita merasa benar-benar terkkneksi.
Ngobrol langsung beda ceritanya. Ada tatapan mata, jeda alami, dan ritme yang bikin percakapan lebih dalam.
Kalau di grup? Sepuluh topik bisa muncul bersamaan, momen cepat basi, dan ujung-ujungnya kita cuma jadi penonton yang berusaha nggak ketinggalan.
Beban Kecil yang Menumpuk
Coba jujur, pernah nggak kamu buka grup setelah beberapa jam dan langsung ngerasa panik? Pesan numpuk, topik udah melompat jauh, dan kamu bingung: “Harus ikutan nimbrung nggak, ya? Balas pake emoji aja cukup nggak? Atau mending di-skip?”
Hal-hal kecil kayak gitu kelihatannya sepele, tapi lama-lama menguras energi. Kita jadi sibuk mikirin respons yang tepat, bukan sekadar menikmati obrolannya.
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