Suka Menganalisis Obrolan Setelah Bertemu Orang? Ini 8 Ciri Kepribadiannya

seseorang yang kerap memutar ulang percakapan di kepala. (Freepik/yanalya)
JawaPos.com – Pernah selesai berbincang dengan seseorang, tetapi beberapa jam kemudian percakapan tersebut kembali muncul di pikiran? Anda mungkin mengingat kalimat yang diucapkan, reaksi lawan bicara, bahkan intonasi saat sebuah kata disampaikan.
Sesekali memikirkan kembali percakapan merupakan hal yang wajar. Namun, bagi sebagian orang, kebiasaan tersebut dapat berlangsung berulang kali karena mereka ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi atau memastikan tidak ada perkataan yang keliru.
Dilansir dari Geediting, kebiasaan mengulang percakapan dalam pikiran kerap dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan psikologis. Berikut delapan sifat yang mungkin terlihat pada orang yang sering melakukan hal tersebut:
Orang yang sering mengingat kembali percakapannya bisa jadi memiliki perhatian besar terhadap cara mereka berkomunikasi. Mereka ingin memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Setelah percakapan berakhir, mereka mungkin kembali memikirkan pilihan kata, nada bicara, hingga respons yang diberikan. Keinginan untuk menyampaikan sesuatu dengan tepat dapat membuat mereka lebih berhati-hati ketika berbicara.
Perhatian terhadap ekspresi dan reaksi lawan bicara juga dapat menjadi alasan seseorang terus memikirkan sebuah percakapan.
Mereka mungkin bertanya-tanya apakah perkataannya membuat orang lain merasa tidak nyaman, tersinggung, atau justru dihargai. Kepekaan seperti ini dapat membantu seseorang lebih memperhatikan perasaan orang lain dalam interaksi sosial.
Namun, terlalu memikirkan reaksi orang lain juga dapat membuat seseorang merasa cemas tanpa memiliki kepastian mengenai apa yang sebenarnya dipikirkan lawan bicara.
Salah satu kemungkinan yang paling mudah dikenali adalah kebiasaan berpikir berlebihan. Satu percakapan sederhana bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang.
Kalimat yang sebenarnya biasa saja dapat terus dipertanyakan, misalnya apakah ada maksud tertentu di baliknya atau apakah respons yang diberikan sudah tepat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022