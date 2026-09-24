5 Kebiasaan yang Bisa Membantu Mengatasi Jerawat Punggung, Mudah Dilakukan

JawaPos.com – Jerawat memang lebih sering dikenal sebagai masalah kulit pada wajah. Padahal, kondisi tersebut juga dapat muncul di bagian tubuh lain, termasuk punggung.

Jerawat punggung dapat terasa mengganggu, terutama ketika muncul dalam jumlah banyak atau menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman. Kondisi ini juga terkadang membuat seseorang kurang percaya diri saat mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian punggung.

Dilansir dari laman Halodoc dan Hello Sehat, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu merawat kulit punggung yang berjerawat. Berikut lima di antaranya.

1. Segera Mandi Setelah Berolahraga Keringat yang dibiarkan terlalu lama menempel pada kulit dapat bercampur dengan minyak dan kotoran. Kondisi tersebut berpotensi menyumbat pori-pori dan memicu munculnya jerawat.

Karena itu, usahakan membersihkan tubuh sesegera mungkin setelah berolahraga atau melakukan aktivitas yang membuat banyak berkeringat. Selain mandi, pakaian yang sudah basah oleh keringat sebaiknya segera diganti.

2. Pilih Produk yang Ramah untuk Kulit Perawatan kulit punggung perlu dilakukan dengan produk yang tidak mudah menyumbat pori-pori. Anda dapat mempertimbangkan produk berlabel noncomedogenic atau bebas minyak.

Bahan tertentu seperti lidah buaya dapat digunakan untuk membantu menenangkan kulit. Sementara itu, produk obat jerawat dengan kandungan tertentu sebaiknya digunakan sesuai petunjuk dan kondisi kulit.

Hindari sembarangan mengoleskan berbagai bahan ke area yang berjerawat, terutama jika kulit mudah mengalami iritasi.

3. Bersihkan Punggung dengan Lembut Menjaga kebersihan kulit menjadi salah satu langkah penting ketika menghadapi jerawat punggung. Namun, membersihkan tubuh terlalu keras justru dapat membuat kulit mengalami iritasi.