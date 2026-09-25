Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 8 Kebiasaan Ini Bisa Memicu Penuaan Dini

ilustrasi orang yang sedang becermin. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari. Namun, gaya hidup dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari dapat turut memengaruhi bagaimana seseorang mengalami proses penuaan.
Pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga cara mengelola stres merupakan beberapa faktor yang berhubungan dengan kondisi tubuh. Kebiasaan yang kurang baik jika dilakukan terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan dan penampilan.
Dilansir dari English Jagran, sejumlah kebiasaan sehari-hari disebut dapat berkontribusi terhadap munculnya tanda-tanda penuaan lebih cepat. Dampaknya tidak hanya terlihat dari garis halus dan kerutan, tetapi juga dapat berupa kulit yang tampak kusam, tubuh mudah lelah, hingga gangguan kesehatan tertentu.
Berikut delapan kebiasaan yang perlu diperhatikan:
Paparan sinar matahari menjadi salah satu faktor lingkungan yang dapat mempercepat penuaan pada kulit. Radiasi ultraviolet dapat menyebabkan kerusakan kulit dan dalam jangka panjang berkontribusi terhadap munculnya kerutan serta perubahan pigmentasi.
Karena itu, penggunaan sunscreen secara rutin, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan, menjadi salah satu langkah penting untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar UV.
Tidur memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan pemulihan. Kebiasaan tidur terlalu sedikit atau memiliki jadwal tidur yang berantakan dapat membuat tubuh terasa lelah dan wajah tampak kurang segar.
Kurang tidur juga dapat memengaruhi konsentrasi dan suasana hati. Karena itu, usahakan memiliki jadwal tidur yang konsisten serta menciptakan rutinitas sebelum tidur yang membantu tubuh lebih rileks.
Makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Asupan gula yang tinggi dapat berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan apabila menjadi kebiasaan dalam jangka panjang.
Mengurangi makanan dan minuman tinggi gula serta memperbanyak pilihan makanan bergizi dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat.
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Jawa Pos
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