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Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.34 WIB

Jaga Kebersihan, Ini 6 Tips Sederhana untuk Mencegah Debu di Rumah

Ilustrasi membersihkan rumah dari debu agar udara lebih sehat (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi membersihkan rumah dari debu agar udara lebih sehat (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Kehadiran debu di dalam rumah bukan sekadar mengganggu kebersihan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan penghuni.

Meski rutin membersihkan rumah, debu tetap dapat muncul dan menumpuk setiap hari di berbagai sudut ruangan.

Kabar baiknya, ada beberapa langkah mudah yang bisa dilakukan untuk mengurangi penumpukan debu tersebut secara efektif.

Dikutip dari Better Homes & Gardens, berikut enam cara praktis untuk membantu menjaga rumah tetap minim debu.

1. Gunakan pembersih udara

Salah satu cara terbaik untuk mengendalikan debu di rumah Anda adalah memasang alat pembersih udara yang dirancang untuk menangkap debu, rambut, kotoran, dan serpihan lainnya.

Debu dapat masuk melalui jendela, pintu, dan sistem ventilasi yang terbuka.

Debu juga dapat masuk melalui pakaian, sepatu, atau hewan peliharaan.

2. Merawat sistem pemanas dan ventilasi

Pemeliharaan rumah sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan Anda secara berkelanjutan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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