8 Cafe Rooftop di Jakarta dengan View City Light, Cocok untuk Hangout dan Dating Bareng Pacar

Ilustrasi cafe rooftop di Jakarta dengan view city light (Instagram @85jkt) JawaPos.com - Menikmati suasana Jakarta dari ketinggian bisa menjadi pilihan menarik untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, maupun pasangan.

Selain menawarkan tempat yang nyaman, sejumlah cafe rooftop Jakarta juga menghadirkan panorama gedung-gedung pencakar langit dan gemerlap city light yang semakin cantik ketika malam tiba.

Tidak sedikit rooftop cafe di Jakarta yang menyediakan area outdoor, pilihan makanan dan minuman beragam, hingga hiburan live music.

Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, mulai dari tempat yang relatif terjangkau hingga restoran rooftop dengan suasana lebih eksklusif.

Dilansir dari laman Reddoorz dan Cove Indonesia, berikut beberapa rekomendasi cafe rooftop dengan view city light Jakarta yang bisa masuk dalam daftar tempat nongkrong kamu.

1. Cloud Lounge & Dining

Cloud Lounge & Dining menjadi salah satu pilihan bagi kamu yang ingin menikmati panorama Jakarta dari ketinggian. Berada di lantai 49 Altitude The Plaza, tempat ini menawarkan pemandangan kota hingga 360 derajat.

Waktu terbaik untuk datang adalah menjelang matahari terbenam. Setelah langit mulai gelap, gemerlap lampu gedung Jakarta akan menciptakan panorama city light yang menarik. Suasana juga semakin hidup dengan penampilan live band setelah matahari terbenam.

Dari sisi kuliner, Cloud Lounge & Dining menawarkan berbagai hidangan Indonesia dan internasional dalam konsep big plate. Tersedia pula beragam minuman, baik beralkohol maupun non-alkohol.

Harga menu di tempat ini memang relatif tinggi, tetapi pengalaman bersantap dengan panorama kota menjadi salah satu daya tarik utamanya. Sebaiknya lakukan reservasi terlebih dahulu sebelum datang.

Alamat: Altitude The Plaza, Lantai 49, Jl. MH Thamrin Kav. 28–30, Thamrin, Jakarta Pusat

Jam operasional: Setiap hari, 18.00–00.00 WIB

Kisaran harga: Di atas Rp200.000 per orang

2. Langit Seduh