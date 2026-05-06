15 Kuliner Malam di Jakarta dengan View City Light yang Romantis dan Instagramable, Cocok untuk Quality Time

JawaPos.Com - Jakarta di malam hari menghadirkan suasana yang berbeda, gemerlap lampu kota, gedung-gedung tinggi yang menyala, serta atmosfer hangat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat.

Tidak heran jika banyak tempat makan di ibu kota yang memanfaatkan keindahan city light sebagai daya tarik utama.

Kuliner malam pun menjadi lebih dari sekadar makan, tetapi juga pengalaman menikmati suasana romantis dan estetik.

Berbagai restoran dan kafe di Jakarta menawarkan konsep rooftop, semi outdoor, hingga fine dining dengan pemandangan kota yang memukau.

Menu yang disajikan pun beragam, mulai dari hidangan Nusantara, western, hingga fusion modern yang menggugah selera.

Kombinasi antara rasa makanan yang lezat dan suasana yang nyaman membuat tempat-tempat ini selalu ramai, terutama di akhir pekan.

Dengan pilihan harga yang variatif, Anda bisa menyesuaikan tempat makan sesuai kebutuhan, baik untuk dinner romantis, nongkrong santai, maupun quality time bersama keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas kuliner malam di Jakarta dengan view city light yang wajib Anda coba.

1. SKYE Bar & Restaurant

SKYE menjadi salah satu rooftop restaurant paling populer di Jakarta dengan pemandangan city light yang memukau dari ketinggian.

Dari atas gedung, pengunjung bisa menikmati panorama gedung-gedung pencakar langit yang terlihat dramatis saat malam hari.

Suasana elegan dengan pencahayaan hangat serta tata ruang yang modern membuat tempat ini sangat cocok untuk dinner romantis maupun pertemuan spesial.

Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari western hingga Asian fusion dengan plating yang menarik dan cita rasa yang premium.

Harga berkisar Rp100.000 hingga Rp300.000 per menu. Lokasinya berada di kawasan Jalan MH Thamrin, tepat di atas BCA Tower, Jakarta Pusat, sehingga sangat mudah diakses dari berbagai titik kota.