7 Keluhan Orang Malas Bekerja sebagai Tanda Tidak Punya Semangat Kerja Menurut Psikologi

Keluhan orang malas bekerja sebagai tanda tidak punya semangat kerja menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com - Orang malas bekerja sering kali menunjukkan tanda tidak punya semangat kerja melalui keluhan yang diulang-ulang dalam keseharian.
Keluhan pekerja tidak produktif ini bukan sekadar ekspresi frustasi biasa melainkan pola perilaku yang mencerminkan ketidakmauan bertanggung jawab atas kinerja mereka sendiri.
Psikologi menjelaskan bahwa tanda tidak punya semangat kerja paling mudah terlihat dari cara seseorang merespons tantangan dan tuntutan lingkungan kerja mereka.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (22/9), berikut tujuh keluhan orang malas bekerja yang menjadi tanda tidak punya semangat kerja dan secara psikologi etos kerja penting untuk dikenali sejak dini.
1. Mengeluh pekerjaan terlalu banyak padahal tidak sebanding dengan output
Orang tanpa etos kerja yang kuat sering merasa terbebani meski jumlah tugas yang mereka tangani sebenarnya masih dalam batas wajar dan terkelola.
Keluhan ini muncul bukan karena beban kerja yang benar-benar berlebihan melainkan karena kurangnya kemampuan manajemen waktu dan prioritas yang sehat.
Mereka cenderung menghabiskan lebih banyak energi untuk mengeluh daripada untuk benar-benar menyelesaikan pekerjaan yang ada di hadapan mereka.
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