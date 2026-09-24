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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 25 September 2026 | 05.02 WIB

Kamu Akan Menghadapi Percakapan Sulit dengan Rekan Kerja? Lakukan 5 Langkah Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menghadapi percakapan yang sulit./Magnific/kuprevich - Image

seseorang yang menghadapi percakapan yang sulit./Magnific/kuprevich

JawaPos.com - Ada percakapan di tempat kerja yang terasa jauh lebih berat daripada pekerjaan itu sendiri.

Misalnya, kamu perlu menegur rekan kerja yang terus terlambat menyelesaikan tugas. Kamu harus membicarakan perilaku seseorang yang membuatmu tidak nyaman. Kamu ingin menyampaikan bahwa pembagian pekerjaan terasa tidak adil. Atau mungkin kamu harus mengatakan kepada rekan kerja bahwa cara komunikasinya selama ini membuat hubungan profesional menjadi tegang.

Masalahnya, kita sering tahu apa yang ingin dikatakan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya tanpa memperburuk keadaan.

Akibatnya, percakapan sulit sering ditunda.

“Besok saja.”

“Nanti kalau suasananya sudah lebih enak.”

“Mungkin dia akan sadar sendiri.”

Namun, semakin lama percakapan ditunda, semakin banyak emosi yang menumpuk. Hal kecil yang awalnya bisa dibicarakan dengan tenang akhirnya berubah menjadi rasa kesal, prasangka, bahkan konflik terbuka.

Dalam psikologi, kemampuan menghadapi percakapan seperti ini berkaitan dengan beberapa hal penting: regulasi emosi, komunikasi asertif, kemampuan mengambil perspektif orang lain, dan pengelolaan konflik.

Percakapan sulit bukan berarti harus menjadi percakapan yang bermusuhan.

Editor: Hanny Suwindari
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