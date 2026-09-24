9 Trik Psikologi Mengakhiri Telepon yang Sering Dipakai Orang Anti Basa-Basi

JawaPos.com - Psikologi mengakhiri telepon menunjukkan berbagai trik sederhana yang sering dipakai orang anti basa-basi saat menerima panggilan.

Sebagian orang benar-benar tidak menyukai obrolan basa-basi, baik karena rasa cemas sosial maupun sifat introvert.

Meski tidak menyukai obrolan ringan, mereka tetap mampu mengakhiri percakapan tanpa membuat suasana menjadi canggung.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (24/9), berikut sembilan trik psikologi mengakhiri telepon yang biasa dipakai orang anti basa-basi agar tetap terkesan sopan.

1. Mengucapkan kata pembuka yang menandakan akhir percakapan

Sebuah percakapan terkadang hanya membutuhkan isyarat sederhana agar lawan bicara mulai mengakhiri pembicaraannya.

Kata transisi atau helaan napas kecil sudah cukup menjadi tanda bahwa seseorang ingin segera menutup telepon.