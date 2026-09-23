Tak Hanya Olahraga, 13 Kebiasaan Pagi Ini Bisa Bantu Jaga Berat Badan

ilustrasi minum air putih jadi kebiasaan pagi yang sehat. (freepik)
JawaPos.com – Menjaga berat badan tetap sehat bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga kesehatan dalam jangka panjang.
Berat badan berlebih dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko sejumlah masalah kesehatan, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan pada persendian. Karena itu, menerapkan pola hidup sehat menjadi hal yang penting.
Selain pola makan dan aktivitas fisik, rutinitas yang dilakukan pada pagi hari juga dapat membantu membangun kebiasaan yang lebih sehat sepanjang hari.
Mulai dari menjaga waktu bangun hingga menyiapkan makanan, sejumlah aktivitas sederhana dapat membantu seseorang lebih konsisten menjalani pola hidup yang mendukung pengelolaan berat badan.
Dilansir dari NDTV, berikut 13 kebiasaan pagi yang dapat dicoba untuk mendukung perjalanan menurunkan berat badan.
Memiliki jadwal tidur dan bangun yang teratur dapat membantu menjaga ritme tubuh. Waktu bangun yang relatif sama setiap hari juga dapat membuat rutinitas harian menjadi lebih terstruktur.
Usahakan menjaga waktu bangun tetap konsisten, termasuk pada akhir pekan. Kebiasaan ini dapat membantu membangun pola tidur yang lebih baik, yang menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat.
Setelah tidur semalaman, tubuh membutuhkan cairan. Memulai pagi dengan segelas air putih dapat membantu memenuhi kebutuhan hidrasi.
Air hangat dapat menjadi pilihan jika lebih nyaman diminum. Namun, tambahan seperti lemon atau kayu manis tidak secara otomatis membuat tubuh mengalami “detoks” atau membakar lemak lebih banyak.
Meluangkan waktu sekitar 10–15 menit untuk melakukan peregangan ringan dapat membantu tubuh terasa lebih siap beraktivitas.
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