Jangan Disepelekan, 7 Kebiasaan Ini Konon Bisa Bikin Keuangan Sulit Berkembang

JawaPos.com - Dalam astrologi, kondisi finansial seseorang tidak selalu dikaitkan dengan kerja keras dan keberuntungan semata. Ada pula kepercayaan yang menghubungkannya dengan posisi planet, energi, karma, hingga kebiasaan yang dilakukan setiap hari.

Karena itu, seseorang yang dipercaya memiliki potensi kelimpahan dalam bagan kelahirannya tetap dianggap dapat mengalami hambatan apabila menjalani pola hidup tertentu. Kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang kali diyakini dapat memengaruhi energi serta peluang seseorang dalam urusan karier dan keuangan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat sejumlah kebiasaan sehari-hari yang dalam perspektif astrologi dipercaya dapat menghambat kemakmuran. Kebiasaan tersebut mulai dari pola bangun tidur hingga cara seseorang menjaga kondisi rumah dan memperlakukan barang-barang yang dimilikinya.

Berikut tujuh kebiasaan yang disebut dapat membuat aliran rezeki terasa tersendat menurut astrologi:

1. Sering bangun terlambat Kebiasaan bangun terlalu siang dipercaya dapat membuat seseorang kehilangan momentum untuk memulai aktivitas. Dalam astrologi, kondisi tersebut dikaitkan dengan energi Matahari atau Surya yang berhubungan dengan vitalitas, keberhasilan, rasa percaya diri, dan pencapaian.

Jika kebiasaan ini terus berlangsung, seseorang dianggap dapat menjadi kurang produktif, kehilangan motivasi, serta melewatkan berbagai kesempatan dalam pekerjaan maupun bisnis.

2. Enggan membantu orang lain Astrologi juga mengaitkan kemakmuran dengan keseimbangan antara memberi dan menerima. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri atau enggan membantu orang lain dipercaya dapat mengganggu keseimbangan tersebut.

Dalam kepercayaan ini, seseorang yang tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain dianggap berpotensi kehilangan dukungan ketika menghadapi kesulitan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

3. Memperlakukan uang dan sumber daya secara sembarangan Cara seseorang memperlakukan uang juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Membiarkan uang tercecer, meremas uang kertas, atau membuang koin disebut sebagai bentuk kurang menghargai sumber daya finansial.