Kasus Selebgram Jule Bikin Vape Disorot, BNN-Asosiasi Tegaskan Produk Legal Tak Mengandung Narkoba

JawaPos.com - Kasus selebgram Julia Prastini alias Jule yang terseret penyalahgunaan vape mengandung etomidate kembali memunculkan pertanyaan soal keamanan cairan atau liquid rokok elektronik.

Di tengah sorotan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa vape yang beredar secara legal dan dilengkapi pita cukai tidak ditemukan mengandung narkoba.

Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Polisi Dr. Supiyanto mengatakan, temuan vape yang disalahgunakan dan mengandung zat terlarang selama ini berkaitan dengan produk ilegal. Karena itu, masyarakat perlu membedakan produk vape legal yang memenuhi ketentuan dengan cartridge atau cairan vape ilegal yang digunakan sebagai media memasukkan zat berbahaya.

“Memang yang legal itu belum pernah ditemukan berisi narkoba,” ujar Supiyanto dikutip Selasa (22/9).

Kasus Jule dan Peredaran Vape Etomidate Pernyataan BNN tersebut muncul ketika penyalahgunaan vape kembali menjadi perhatian setelah Jule diamankan polisi dalam pengembangan kasus peredaran cartridge yang diduga mengandung etomidate.

Polisi sebelumnya mengamankan dua perempuan berinisial RR dan RN di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari pengungkapan tersebut ditemukan 27 cartridge yang diduga mengandung etomidate.

Kasus kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada seorang warga negara China berinisial XC. Polisi menemukan 71 cartridge dengan model serupa dari lokasi penangkapan XC.

Sementara itu, polisi menemukan satu cartridge yang diduga mengandung etomidate dalam paket yang ditujukan kepada Jule. Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, total terdapat 99 cartridge yang diduga mengandung etomidate.