Konsep Bakery-Patisserie, Tawarkan Pilihan Cake dan Roti Kecil untuk Ngobrol Santai

Jawapos.com - Me time bareng teman di toko kue berkonsep Bakery-Patisserie bukanlah hal baru saat ini. Ngobrol santai bareng teman sambil menikmati makanan dan minuman seakan sudah menjadi bagian dari gaya hidup.

Melihat perubahan gaya hidup tersebut, Harvest kini menghadirkan konsep bakery-patisserie yang ditujukan untuk menemani berbagai momen sederhana dalam keseharian. Mengusung semangat “Celebrate Your Everyday”, Harvest mengajak masyarakat merayakan kebahagiaan tidak hanya ketika ada momen besar.

Chief Executive Officer Harvest, Sylvia Andriani Rizal, mengungkapkan, perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan konsep baru tersebut. Terlebih, semakin banyaknya masyarakat yang memilih bertemu teman atau berkumpul di luar rumah, tentunya ini peluang untuk menghadirkan produk yang dapat dinikmati lebih sering.

“Kalau mau terus bertumbuh, kami melihat peluang juga perlu ikut dengan perubahan lifestyle ini. Kami membawa ke arah yang lebih sering lagi, jadi konsepnya kita bawa ke arah daily enjoyment,” kata Sylvia.

Dari Cake Specialist ke Bakery-Patisserie

Perubahan konsep tersebut turut memengaruhi pilihan produk yang ditawarkan. Jika sebelumnya Harvest lebih dikenal sebagai cake specialist, kini perusahaan memperluas kategori produknya dengan menghadirkan lebih banyak pilihan roti, pastry, minuman, hingga cake dalam ukuran lebih kecil.

Konsep ini ditujukan agar pelanggan dapat datang ke Harvest bukan hanya ketika membutuhkan kue untuk sebuah perayaan, tetapi juga ketika ingin menikmati makanan atau minuman secara lebih spontan.

“Cake-nya juga harus yang kecil-kecil dan juga roti. Kami masukkan roti, juga ada cokelat kecil, ada minuman,” ujar Sylvia.

Salah satu produk baru yang diperkenalkan dalam rebranding ini adalah Croball atau Croissant Ball. Produk pastry tersebut dibuat dengan teknik artisan dan memiliki tekstur renyah serta berlapis di bagian luar dengan isian krim yang lembut.