Resep Strawberry Custard Buns, Roti Lembut Isi Vla dan Stroberi yang Manis Segar

Potret strawberry custard buns dengan roti lembut, isian custard, dan stroberi segar, dan streusel renyah. (instagram.com/@bakedbylaora)

JawaPos.com - Musim stroberi menjadi waktu yang tepat untuk mencoba berbagai kreasi dessert, salah satunya Strawberry Custard Buns. Roti manis khas bakery ini memiliki tekstur yang empuk dengan isian custard lembut dan stroberi segar yang memberikan perpaduan rasa manis serta sedikit asam. Ditambah taburan streusel yang renyah di bagian atas, setiap gigitan terasa semakin nikmat.



Resep ala @bakedbylaora menghasilkan sekitar delapan buah roti yang cocok disajikan sebagai camilan, menu sarapan, atau hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga.



Roti yang lembut dipadukan dengan custard bertekstur creamy menciptakan sensasi yang lumer di mulut. Stroberi segar yang dilapisi selai memberikan rasa buah yang tetap segar sekaligus tampilan yang cantik setelah dipanggang.



Tambahan streusel crumble menghadirkan tekstur renyah yang membuat roti ini terasa seperti sajian dari toko roti premium.



Bahan Adonan Roti

150 ml susu hangat

2 butir telur

50 gram gula pasir

5 gram garam

100 gram mentega

25 gram ragi segar atau 8 gram ragi instan

450 gram tepung terigu serbaguna

1 butir telur untuk olesan



Bahan Custard

400 ml susu

3 butir telur

1 sdm pasta vanila

70 gram gula pasir

30 gram tepung maizena



Bahan Topping Stroberi

300 gram stroberi segar ukuran kecil

4 sdm selai stroberi yang halus



Bahan Streusel

30 gram mentega cair

70 gram tepung terigu

10 gram gula pasir



Cara Membuat Adonan Roti

1. Hangatkan susu hingga suam-suam kuku.

2. Campurkan susu hangat, telur, ragi, dan gula hingga larut.

3. Masukkan tepung terigu, lalu uleni selama 3-5 menit.

4. Tambahkan garam dan mentega, kemudian uleni kembali hingga adonan kalis dan elastis.

5. Bentuk adonan menjadi bulat, letakkan di dalam wadah yang telah diolesi sedikit minyak, lalu tutup rapat.

6. Diamkan selama 1-2 jam hingga adonan mengembang dua kali lipat.



Cara Membuat Custard

1. Campurkan susu, telur, gula, dan pasta vanila ke dalam panci.

2. Masak sambil terus diaduk hingga hampir mendidih.

3. Ambil sedikit campuran, lalu larutkan bersama maizena.

4. Tuangkan kembali ke dalam panci.

5. Masak sambil terus diaduk hingga mengental.

6. Dinginkan sebelum digunakan sebagai isian.



Cara Menyiapkan Stroberi

1. Panaskan selai stroberi selama 2-3 menit hingga sedikit cair.

2. Campurkan dengan stroberi segar hingga seluruh permukaannya terlapisi.

3. Biarkan benar-benar dingin sebelum digunakan.



Cara Membuat Streusel

1. Campurkan mentega cair, tepung terigu, dan gula pasir.

2. Aduk hingga membentuk butiran-butiran kasar.

3. Sisihkan.



Cara Merakit dan Memanggang

1. Setelah adonan mengembang, bagi menjadi sekitar 8 bagian dengan berat 70-80 gram.

2. Bulatkan adonan lalu susun di atas loyang yang dialasi kertas roti.

3. Diamkan kembali selama sekitar 40 menit.

4. Tekan bagian tengah adonan menggunakan dasar gelas hingga membentuk cekungan.

5. Isi dengan custard, kemudian tambahkan stroberi.

6. Taburkan streusel di sekeliling bagian atas roti.

7. Olesi permukaan roti dengan telur.

8. Panggang pada suhu 200°C menggunakan oven dengan kipas selama 15-18 menit, atau hingga berwarna keemasan.



Pastikan adonan benar-benar kalis sebelum proses fermentasi agar tekstur roti menjadi empuk dan mengembang sempurna.



Gunakan stroberi yang berukuran kecil agar tidak mengeluarkan terlalu banyak air saat dipanggang.



Biarkan custard benar-benar dingin sebelum digunakan agar tidak membuat adonan menjadi lembek.



Selain stroberi, Anda bisa menggunakan blueberry, raspberry, peach, apel, atau ceri.



Untuk rasa yang lebih kaya, tambahkan cream cheese di bawah lapisan custard atau taburkan irisan almond sebelum dipanggang.



Strawberry Custard Buns cocok disajikan sebagai menu sarapan, camilan sore bersama teh atau kopi, hingga hidangan spesial saat musim stroberi tiba. Tampilannya yang cantik juga menjadikannya pilihan menarik untuk dijadikan hampers atau ide jualan bakery.



Dengan adonan yang lembut, custard yang creamy, stroberi segar, dan streusel yang renyah, Strawberry Custard Buns menghadirkan cita rasa bakery premium yang bisa dibuat sendiri di rumah. Meski terdiri dari beberapa tahap, hasil akhirnya sepadan dengan rasa dan tampilannya yang menggugah selera.



Untuk hasil terbaik, gunakan semua bahan (terutama telur, mentega, dan susu) pada suhu ruang sebelum membuat adonan. Hal ini membantu proses fermentasi berjalan lebih optimal sehingga roti mengembang sempurna dan teksturnya tetap lembut setelah dipanggang.

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