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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 02.44 WIB

Jangan Diabaikan, Ini 9 Makanan yang Bisa Memicu Kembung hingga Nyeri Perut

Ilustrasi orang yang sakit perut./Freepik.

JawaPos.com – Sakit perut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kembung, begah, dan banyak gas hingga kram atau sensasi panas akibat asam lambung. Keluhan tersebut tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pemicu gangguan pencernaan juga tidak selalu sama pada setiap orang. Makanan yang aman dikonsumsi oleh seseorang belum tentu memberikan efek serupa bagi orang lain, terutama bagi mereka yang memiliki sistem pencernaan sensitif.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah makanan dan minuman yang berpotensi memicu rasa tidak nyaman pada pencernaan. Berikut sembilan di antaranya:

1. Makanan Pedas

Cabai, sambal, serta berbagai hidangan dengan tingkat kepedasan tinggi dapat memicu iritasi atau memperburuk rasa tidak nyaman pada lambung pada sebagian orang.

Mereka yang memiliki masalah seperti refluks asam atau gastritis mungkin lebih mudah merasakan sensasi panas di dada maupun keluhan pada perut setelah mengonsumsi makanan pedas.

2. Gorengan dan Makanan Berminyak

Gorengan, makanan cepat saji, dan hidangan dengan kandungan lemak tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna.

Kondisi tersebut dapat membuat perut terasa penuh dan begah. Pada sebagian orang, makanan berlemak juga dapat memperburuk gejala refluks asam.

3. Produk Susu

Susu, keju, es krim, dan produk olahan susu lainnya dapat menimbulkan masalah bagi orang yang mengalami intoleransi laktosa.

Ketika tubuh tidak mampu mencerna laktosa dengan baik, beberapa keluhan dapat muncul, seperti perut kembung, produksi gas meningkat, hingga diare.

4. Minuman Berkarbonasi

Soda dan minuman berkarbonasi lainnya dapat meningkatkan jumlah gas di dalam saluran pencernaan.

Akibatnya, seseorang mungkin lebih sering bersendawa atau mengalami perut kembung. Pada kondisi tertentu, tekanan akibat gas juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di area perut.

5. Minuman Berkafein

Kopi, teh dengan kandungan kafein tinggi, serta minuman energi dapat memengaruhi produksi asam lambung pada sebagian orang.

Bagi mereka yang sensitif, konsumsi minuman tersebut dapat memperburuk keluhan berupa rasa panas di dada atau gejala asam lambung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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