Kembung dan Sembelit? 5 Makanan Bisa Sembuhkan Dengan Alami

JawaPos.com – Sembelit dan kembung adalah dua gangguan pencernaan yang sering dialami banyak orang.

Sembelit ditandai dengan sulit atau jarang buang air besar dan kembung dengan rasa penuh atau bengkak di perut, keduanya bisa berdampak negatif terhadap kualitas hidup.

Namun, Anda dapat mengurangi gejala-gejala ini dan mendukung sistem pencernaan yang lebih sehat dengan memasukkan makanan super tertentu ke dalam pola makan.

Dilansir English jagran, berikut lima makanan super untuk mencegah kembung, sembelit, dan masalah pencernaan lainnya.

1. Biji chia

Dengan sekitar 10 gram serat per ons, biji chia merupakan sumber serat pangan yang baik.

Serat memberikan volume feses yang lebih besar dan memudahkannya mengalir melalui usus, yang mendorong buang air besar secara teratur dan mencegah sembelit.

2. Jahe

Berkat sifat anti-inflamasinya, jahe dapat mengurangi rasa tidak nyaman dan kembung.