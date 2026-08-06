Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.40 WIB

Kembung dan Sembelit? 5 Makanan Bisa Sembuhkan Dengan Alami

Ilustrasi orang yang sembelit (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang sembelit (Freepik)

JawaPos.com – Sembelit dan kembung adalah dua gangguan pencernaan yang sering dialami banyak orang.

Sembelit ditandai dengan sulit atau jarang buang air besar dan kembung dengan rasa penuh atau bengkak di perut, keduanya bisa berdampak negatif terhadap kualitas hidup. 

Namun, Anda dapat mengurangi gejala-gejala ini dan mendukung sistem pencernaan yang lebih sehat dengan memasukkan makanan super tertentu ke dalam pola makan.

Dilansir English jagran, berikut lima makanan super untuk mencegah kembung, sembelit, dan masalah pencernaan lainnya. 

1. Biji chia

Dengan sekitar 10 gram serat per ons, biji chia merupakan sumber serat pangan yang baik.

Serat memberikan volume feses yang lebih besar dan memudahkannya mengalir melalui usus, yang mendorong buang air besar secara teratur dan mencegah sembelit.

2. Jahe

Berkat sifat anti-inflamasinya, jahe dapat mengurangi rasa tidak nyaman dan kembung.

Dengan meningkatkan motilitas lambung, yang membuat makanan melewati saluran pencernaan lebih cepat, jahe juga memperlancar pencernaan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Sering Kembung? Ini 5 Makanan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Usus - Image
Lifestyle

Sering Kembung? Ini 5 Makanan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Usus

Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.48 WIB

Jarang Diketahui! 5 Makanan Super untuk Mengatasi Kembung dan Sembelit Secara Alami - Image
Kesehatan

Jarang Diketahui! 5 Makanan Super untuk Mengatasi Kembung dan Sembelit Secara Alami

Jumat, 31 Juli 2026 | 10.38 WIB

6 Sayuran yang Bikin Kembung Jika Dikonsumsi Mentah, Apa Saja? - Image
Lifestyle

6 Sayuran yang Bikin Kembung Jika Dikonsumsi Mentah, Apa Saja?

Jumat, 12 Juni 2026 | 21.23 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore