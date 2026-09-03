Jangan Diabaikan, 9 Makanan Ini Konon Bisa Memicu Kembung hingga Nyeri Perut

Ilustrasi orang yang sakit perut./Freepik.
JawaPos.com – Rasa tidak nyaman pada perut bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari kembung, begah, banyak gas, kram, hingga sensasi panas akibat asam lambung.
Penyebabnya pun beragam dan tidak selalu sama pada setiap orang. Salah satunya adalah makanan atau minuman tertentu yang dikonsumsi sehari-hari.
Pada orang dengan sistem pencernaan yang sensitif, beberapa jenis makanan dapat lebih mudah memicu keluhan. Kondisinya bisa berkaitan dengan kandungan lemak, tingkat keasaman, jenis gula tertentu, maupun kemampuan tubuh dalam mencerna bahan makanan tersebut.
Mengenali makanan yang menjadi pemicu pribadi dapat membantu seseorang mengatur pola makan dan mengurangi munculnya keluhan pencernaan.
Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan makanan dan minuman yang berpotensi menyebabkan atau memperburuk rasa tidak nyaman pada perut pada sebagian orang.
Makanan yang mengandung banyak cabai, sambal, atau saus pedas menjadi salah satu jenis makanan yang perlu diperhatikan oleh pemilik perut sensitif.
Kandungan capsaicin pada cabai dapat menimbulkan sensasi panas dan pada sebagian orang bisa memperburuk keluhan seperti heartburn atau rasa tidak nyaman di lambung.
Terutama bagi orang yang memiliki masalah refluks atau gastritis, makanan terlalu pedas mungkin lebih mudah memicu gejala.
Gorengan, makanan cepat saji, serta hidangan yang kaya minyak dapat terasa lebih berat bagi sistem pencernaan.
Makanan tinggi lemak cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Pada sebagian orang, kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa penuh, begah, atau kembung.
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Jawa Pos
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