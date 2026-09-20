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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 00.24 WIB

Tak Harus Punya Banyak Hal, Ini 8 Cara Menjalani Hidup Sederhana agar Lebih Bahagia

tips menemukan kebahagiaan hidup sederhana kata Psikologi./ Freepik/ - Image

tips menemukan kebahagiaan hidup sederhana kata Psikologi./ Freepik/

JawaPos.com – Kebahagiaan tidak selalu harus dicari melalui pencapaian besar, kemewahan, atau kehidupan yang serba sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa bahagia justru dapat muncul dari kebiasaan sederhana yang membuat pikiran lebih tenang dan hidup terasa lebih terarah.

Psikologi banyak membahas pentingnya kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, serta cara seseorang menjalani rutinitas. Menyederhanakan kehidupan bukan berarti menghilangkan hal-hal yang menyenangkan, melainkan memberikan lebih banyak ruang bagi sesuatu yang benar-benar memiliki arti.

Mulai dari menata rumah hingga mengurangi penggunaan perangkat digital, sejumlah kebiasaan sederhana dapat membantu seseorang lebih menikmati kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat beberapa cara yang dapat dicoba untuk membangun kehidupan yang lebih sederhana sekaligus meningkatkan rasa bahagia.

1. Rapikan lingkungan tempat tinggal

Kondisi rumah atau kamar ternyata dapat memengaruhi bagaimana seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Tumpukan barang dan ruangan yang terlalu penuh dapat membuat suasana terasa kurang nyaman.

Karena itu, cobalah mulai menata kembali ruang yang paling sering digunakan. Pilah barang-barang yang masih diperlukan dan sisihkan benda yang sudah tidak memberikan manfaat.

Rumah yang lebih teratur tidak harus berarti kosong. Yang terpenting adalah menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga pikiran tidak terus-menerus terbebani oleh kekacauan di sekitar.

2. Jangan terlalu banyak mengambil komitmen

Kesibukan yang berlebihan terkadang membuat seseorang tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat maupun menikmati kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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