5 Alasan Pasangan yang Bermain Game Bersama Punya Hubungan Lebih Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa hobi bersama dapat memperkuat kedekatan emosional antara dua orang dalam sebuah hubungan.

Sebagian orang menganggap game video hanya sekadar hiburan, padahal aktivitas ini bisa membawa dampak lebih besar.

Pasangan yang menikmati game video bersama sering menemukan cerita, karakter, dan pengalaman yang mempererat ikatan mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (20/9), berikut lima alasan mengapa pasangan yang bermain game bersama cenderung memiliki hubungan yang lebih bahagia.

1. Bermain game membuat pasangan semakin dekat satu sama lain

Bermain game apa pun bersama pasangan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus mempererat hubungan.

Pasangan yang bermain game bersama sebenarnya sedang bekerja menuju tujuan yang sama tanpa disadari sepenuhnya.

Kerja sama menuju tujuan bersama ini dapat meningkatkan komunikasi serta ikatan emosional antara kedua pasangan.