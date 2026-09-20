Ingin Rumah Bebas Serangga? 4 Cara Alami Ini Bisa Jadi Pilihan

ilustrasi nyamuk dan lalat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Momen bersantai di teras atau berkumpul bersama keluarga bisa terasa kurang nyaman ketika nyamuk dan lalat mulai berdatangan.
Selain mengganggu, beberapa jenis nyamuk dapat menjadi pembawa penyakit, termasuk demam berdarah dengue, malaria, dan chikungunya. Sementara itu, lalat dapat membawa mikroorganisme penyebab penyakit dan berpotensi mencemari makanan.
Berbagai produk pembasmi serangga memang tersedia di pasaran. Namun, sebagian orang memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia di sekitar rumah.
Menjaga kebersihan, mengatur ventilasi, hingga memanfaatkan tanaman tertentu dapat menjadi beberapa langkah yang bisa dicoba untuk membantu mengurangi keberadaan serangga.
Dilansir dari English Jagran, berikut empat cara ramah lingkungan yang dapat diterapkan untuk membantu menjauhkan nyamuk dan lalat dari lingkungan rumah.
Kebersihan merupakan langkah dasar dalam mengurangi tempat yang dapat menarik atau menjadi habitat serangga.
Nyamuk, misalnya, dapat berkembang biak di genangan air. Karena itu, periksa secara rutin wadah yang berpotensi menampung air, seperti pot bunga, ember, talang, hingga baki penampung air.
Buang genangan dan bersihkan wadah secara berkala. Tempat sampah juga sebaiknya selalu tertutup dan tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama.
Sementara itu, lalat biasanya mudah tertarik pada makanan dan sampah organik. Membersihkan permukaan dapur setelah makan serta menyimpan makanan dan buah dalam wadah tertutup dapat membantu mengurangi daya tarik bagi lalat.
Cara lain yang relatif sederhana adalah mengurangi akses serangga untuk masuk ke dalam rumah.
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