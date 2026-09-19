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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 19 September 2026 | 22.24 WIB

8 Sifat Menarik dari Orang-orang yang Menganggap AI sebagai Sahabat, Apa Kamu Juga Begini?

Ilustrasi seseorang menggunakan kecanggihan AI (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang menggunakan kecanggihan AI (Magnific)

JawaPos.com - Menganggap AI sebagai sahabat ternyata dapat dikaitkan dengan sejumlah sifat menarik. 

Mulai dari pemalu hingga memiliki imajinasi aktif, berikut sifat menarik dari orang-orang yang menganggap Ai sebagai sahabat. 

Yuk, cek, apakah kamu juga memilikinya?

Artificial intelligence atau AI kini tidak lagi hanya digunakan untuk mencari informasi, menyelesaikan pekerjaan, atau membantu membuat konten. 

Bagi sebagian orang, percakapan dengan AI bahkan mulai terasa seperti berbicara dengan teman yang selalu tersedia kapan saja.

Fenomena ini cukup menarik karena tidak semua orang menggunakan AI dengan cara yang sama. 

Ada yang hanya memakainya sesekali, sementara sebagian lainnya terbiasa menceritakan pemikiran, meminta pendapat, berdiskusi, bahkan menjadikan chatbot sebagai teman berbicara ketika sedang membutuhkan ruang untuk mengeluarkan isi pikiran.

Dirangkum dari laman YourTango, inilah sejumlah karakteristik yang ditemukan pada orang-orang yang merasa dekat dengan AI, meskipun sifat-sifat tersebut tentu tidak berarti berlaku pada setiap pengguna AI.

Editor: Novia Tri Astuti
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