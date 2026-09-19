Jangan Berlebihan, Nanas Bisa Memicu Keluhan pada 5 Kelompok Orang Ini

JawaPos.com – Nanas dikenal sebagai buah yang menyegarkan sekaligus memiliki beragam kandungan gizi. Buah tropis ini mengandung vitamin C, mangan, serat, antioksidan, serta enzim bromelain.

Kandungan tersebut membuat nanas kerap dikaitkan dengan berbagai manfaat, mulai dari membantu memenuhi kebutuhan vitamin, mendukung sistem pencernaan, hingga menunjang kesehatan tubuh secara umum.

Meski demikian, konsumsi nanas tidak selalu memberikan efek yang sama pada setiap orang. Dalam kondisi tertentu, rasa asam, kandungan gula, maupun bromelain pada nanas dapat memicu atau memperburuk keluhan yang sudah ada.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa kelompok yang perlu lebih berhati-hati saat mengonsumsi nanas.

1. Orang dengan Riwayat Alergi Nanas mengandung bromelain, yaitu enzim yang dapat membantu memecah protein. Namun, pada sebagian orang, konsumsi nanas dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan.

Orang dengan riwayat alergi makanan sebaiknya memperhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi buah ini. Keluhan seperti gatal, ruam, atau rasa tidak nyaman pada tubuh perlu diwaspadai.

Jika muncul reaksi alergi yang berat, terutama kesulitan bernapas atau pembengkakan, segera cari pertolongan medis.

2. Pengidap Diabetes Nanas tetap mengandung gula alami sehingga jumlah yang dikonsumsi perlu diperhatikan oleh penderita diabetes.

Mengonsumsi dalam porsi besar, terlebih tanpa memperhitungkan asupan karbohidrat dari makanan lain, dapat memengaruhi kadar gula darah.