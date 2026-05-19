Fatah Elhusein
Rabu, 20 Mei 2026 | 02.19 WIB

17 Manfaat Jus Nanas untuk Kesehatan, Bisa Bantu Redakan Batuk hingga Jaga Jantung

Ilustrasi nanas (Magnific)

JawaPos.com – Jus nanas menjadi salah satu minuman favorit banyak orang karena rasanya yang manis, segar, dan cocok diminum saat cuaca panas. Selain menyegarkan, jus dari buah tropis ini ternyata juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Nanas diketahui mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin A, serat, kalium, hingga enzim bromelain yang terkenal memiliki sifat antiinflamasi. Kandungan tersebut membuat jus nanas dipercaya mampu membantu menjaga daya tahan tubuh hingga mendukung kesehatan pencernaan.

Tak heran jika jus nanas kerap dijadikan minuman alami untuk membantu meredakan berbagai keluhan kesehatan, mulai dari batuk, tenggorokan sakit, hingga masalah pencernaan.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut berbagai manfaat jus nanas yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

1. Melegakan Hidung Tersumbat

Salah satu manfaat jus nanas yang cukup populer adalah membantu melegakan hidung tersumbat akibat flu atau pilek. Hal ini berasal dari kandungan bromelain yang mampu membantu mengencerkan lendir di saluran pernapasan. Dengan begitu, pernapasan menjadi terasa lebih lega.

2. Membantu Meredakan Batuk

Tak hanya di hidung, lendir juga dapat menumpuk di tenggorokan dan memicu batuk. Jus nanas dipercaya dapat membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Selain itu, vitamin C di dalamnya juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh saat melawan infeksi.

3. Mengatasi Radang Tenggorokan

Saat tenggorokan terasa sakit atau meradang, jus nanas bisa menjadi pilihan minuman alami yang menyegarkan. Kandungan bromelain memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan dan rasa tidak nyaman di tenggorokan.

