6 Ciri Orang Tanpa Empati yang Terlihat dari Keluhan Sehari-hari Seseorang Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi tanpa empati sering tercermin dari kebiasaan mengeluh berlebihan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap ini membuat seseorang terasa sulit dihadapi karena selalu bersikap negatif dan hanya memikirkan dirinya sendiri.

Tidak ada yang benar-benar membuat mereka puas, dan kurangnya kesadaran sosial sering menjadi akar masalahnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (3/9), berikut enam ciri psikologi tanpa empati yang biasa terlihat dari keluhan sehari-hari seseorang di sekitar kita.

1. Mengeluhkan kesalahan kecil pekerja jasa

Pekerja di industri jasa sering menghadapi berbagai orang sambil melayani kebutuhan masyarakat setiap harinya.

Kesalahan kecil sesekali sebenarnya wajar terjadi karena setiap orang tentu memiliki keterbatasannya masing-masing.

Namun orang tanpa empati selalu mencari alasan untuk mengeluhkan pekerja keras tersebut secara berlebihan.