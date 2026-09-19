Tak Selalu Cocok untuk Semua Orang, Ini 5 Kelompok yang Perlu Waspada Makan Pepaya

ilustrasi buah pepaya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pepaya dikenal sebagai salah satu buah yang kaya nutrisi. Buah ini mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, serat, serta enzim papain yang berperan dalam proses pemecahan protein.
Kandungan tersebut membuat pepaya kerap dikaitkan dengan berbagai manfaat, mulai dari membantu menjaga sistem pencernaan hingga mendukung kesehatan mata dan memberikan asupan antioksidan.
Meski demikian, bukan berarti pepaya cocok dikonsumsi tanpa batas oleh semua orang. Pada kondisi tertentu, seseorang mungkin perlu mengurangi jumlah konsumsinya atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis.
Dilansir English Jagran, berikut lima kelompok orang yang perlu lebih berhati-hati ketika mengonsumsi pepaya.
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Ibu hamil, terutama pada kondisi tertentu, perlu memperhatikan jenis dan tingkat kematangan pepaya yang dikonsumsi.
Pepaya yang masih mentah atau setengah matang mengandung lateks dalam jumlah lebih tinggi. Karena adanya kekhawatiran mengenai efeknya terhadap kontraksi rahim, konsumsi pepaya mentah atau setengah matang selama kehamilan sebaiknya dihindari.
Sementara itu, pepaya yang benar-benar matang memiliki karakteristik berbeda. Meski begitu, ibu hamil tetap disarankan mengikuti anjuran dokter atau tenaga kesehatan yang menangani kehamilannya, terutama jika memiliki kondisi khusus.
Orang yang memiliki gangguan irama jantung juga perlu berhati-hati terhadap konsumsi pepaya dalam jumlah berlebihan.
Beberapa senyawa dalam pepaya pernah dikaitkan dengan kemungkinan pembentukan senyawa sianida dalam tubuh. Namun, risiko tersebut perlu dilihat berdasarkan jumlah konsumsi dan kondisi kesehatan masing-masing.
Bagi seseorang yang sudah memiliki masalah irama jantung, sebaiknya jangan menjadikan informasi tersebut sebagai alasan untuk melakukan pembatasan sendiri. Konsultasi dengan dokter diperlukan untuk menentukan apakah pepaya aman dikonsumsi dan dalam jumlah berapa.
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Jawa Pos
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