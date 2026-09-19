Jangan Diabaikan, 6 Kesalahan Mandi Ini Bisa Memicu Kulit Kering

ilustrasi orang yang mandi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mandi menjadi salah satu cara yang banyak dilakukan untuk membersihkan tubuh setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Selain menghilangkan keringat dan kotoran, mandi juga dapat memberikan sensasi segar dan rileks.

Namun, beberapa kebiasaan yang dilakukan ketika mandi justru dapat membuat kulit kehilangan kelembapan alaminya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kulit terasa kering, kasar, tertarik, atau bahkan gatal pada sebagian orang.

Tanpa disadari, durasi mandi, suhu air, jenis sabun, hingga kebiasaan setelah mandi dapat memengaruhi kondisi lapisan pelindung kulit.

Dilansir English Jagran, berikut enam kesalahan saat mandi yang sebaiknya diperhatikan agar kulit tidak mudah kering dan mengalami iritasi.

1. Menggunakan Air Terlalu Panas Mandi menggunakan air panas memang terasa nyaman, terutama ketika tubuh sedang lelah. Namun, suhu air yang terlalu tinggi dapat mengurangi minyak alami pada permukaan kulit.

Jika minyak alami tersebut terlalu banyak hilang, kulit dapat menjadi lebih kering dan terasa tertarik. Pada sebagian orang, kondisi ini juga dapat disertai kemerahan atau rasa gatal.

Karena itu, gunakan air hangat dengan suhu yang nyaman dan hindari air yang terasa terlalu panas ketika menyentuh kulit.

2. Berlama-lama di Kamar Mandi Mandi dalam waktu lama mungkin terasa menyenangkan, tetapi paparan air yang terlalu lama juga dapat berkontribusi terhadap kulit yang lebih kering, terutama jika dilakukan dengan air panas.

Tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama di bawah pancuran untuk mendapatkan tubuh yang bersih. Mandi dengan durasi yang memang dapat membuat aktivitas mandi terasa lebih menyenangkan. Namun, produk pembersih tertentu, terutama yang mengandung deterjen wajar sudah cukup untuk membersihkan tubuh sekaligus membantu mempertahankan kelembapan kulit.

3. Memilih Sabun yang Terlalu Keras Aroma harum dan busa melimpah memang dapat membuat aktivitas mandi terasa lebih menyenangkan. Namun, produk pembersih tertentu, terutama yang mengandung deterjen kuat atau pewangi, bisa kurang cocok bagi kulit sensitif.

Penggunaan produk yang terlalu keras dapat menghilangkan sebagian minyak alami kulit dan membuatnya terasa kering atau mudah mengalami iritasi.

Jika kulit mudah kering atau sensitif, pertimbangkan menggunakan pembersih tubuh yang lebih lembut dan sesuai dengan kondisi kulit.