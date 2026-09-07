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Rabbany Wanadriani
Senin, 7 September 2026 | 15.26 WIB

Jangan Dianggap Sepele, 6 Kesalahan Mandi Ini Bisa Ganggu Kesehatan Kulit

ilustrasi orang yang mandi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang mandi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Mandi menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan untuk membersihkan tubuh setelah menjalani berbagai kegiatan sepanjang hari. Selain menghilangkan keringat dan kotoran, mandi juga kerap membuat tubuh terasa lebih segar dan rileks.

Meski demikian, cara seseorang mandi ternyata turut berpengaruh terhadap kondisi kulit. Sejumlah kebiasaan yang terlihat sederhana justru dapat mengurangi kelembapan alami kulit apabila dilakukan terlalu sering atau dengan cara yang kurang tepat.

Kulit yang kehilangan terlalu banyak minyak alami dapat menjadi lebih kering, terasa tertarik, bahkan mudah mengalami iritasi dan gatal.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kesalahan saat mandi yang berpotensi membuat kulit kehilangan kelembapannya. Berikut enam di antaranya:

1. Menggunakan air terlalu panas

Berendam atau mandi menggunakan air panas memang terasa nyaman, terutama ketika tubuh sedang lelah. Namun, suhu air yang terlalu tinggi dapat mengikis minyak alami yang berperan menjaga kelembapan kulit.

Jika dilakukan berulang kali, kebiasaan tersebut dapat membuat kulit terasa kering, kencang, kemerahan, hingga lebih mudah mengalami iritasi.

Sebagai alternatif, gunakan air hangat dengan suhu yang nyaman. Hindari air yang terasa terlalu panas saat menyentuh kulit.

2. Berlama-lama di kamar mandi

Mandi dalam waktu lama mungkin memberikan sensasi rileks. Namun, terlalu lama terpapar air, terlebih jika menggunakan air hangat atau panas, dapat mengurangi minyak pelindung pada permukaan kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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