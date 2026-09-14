Menurut Penelitian: Mandi Air Hangat Sama Baiknya dengan Jalan Kaki Selama 30 Menit, Benarkah?

JawaPos.com - Benarkah mandi air hangat bisa memberikan manfaat yang setara dengan jalan kaki 30 menit? Simak penelitian tentang mandi air panas dan efeknya bagi tubuh.

Mandi air hangat sama baiknya dengan jalan kaki selama 30 menit, benarkah?

Ya, pertanyaan ini mungkin terdengar mengejutkan, terutama karena mandi biasanya identik dengan aktivitas membersihkan tubuh sekaligus bersantai, bukan olahraga.

Namun, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh YourTango menunjukkan adanya hubungan menarik antara paparan panas pada tubuh atau passive heating dengan beberapa respons fisiologis yang biasanya dikaitkan dengan aktivitas fisik.

Artikel berjudul “A Hot Bath Can Be Just As Good For You As A 30-Minute Walk, According To Research” karya Eric Webb, yang diperbarui pada 22 April 2026, membahas penelitian mengenai efek mandi air panas terhadap pembakaran kalori, gula darah, tekanan darah, dan kesehatan kardiometabolik.

Penelitian Menemukan Hal yang Menarik tentang Mandi Air Panas Penelitian yang dipimpin oleh Dr. Steve Faulkner dari Loughborough University ini, melibatkan 14 pria yang menjalani dua kondisi berbeda.

Dalam satu kondisi, peserta melakukan aktivitas bersepeda selama satu jam, sedangkan pada kondisi lainnya mereka berendam dalam bak air panas selama satu jam dengan suhu sekitar 104 derajat Fahrenheit atau 40 derajat Celsius.