Kebiasaan Salah Saat Mencuci Baju yang Ternyata Bikin Boros Air, Begini Cara Menghematnya

JawaPos.com - Salah satu aktivitas yang memerlukan penggunaan air dalam jumlah cukup banyak adalah mencuci.

Proses pencucian dimulai dari aktivitas merendam, membersihkan noda, sampai membilas yang membutuhkan beberapa tahapan.

Jika dilakukan tanpa memperhatikan penggunaan air, aktivitas ini dapat membuat pemakaian air menjadi lebih boros.

Salah satu bentuk pemborosan pada air yang sering tidak disadari adalah terlalu sering mencuci pakaian dalam jumlah sedikit. Kebiasaan mencuci sedikit pakaian secara berulang dapat membuat penggunaan air menjadi lebih banyak.

Kemudian, kebiasaan tidak memisahkan pakaian yang penuh noda dengan pakaian yang tidak terlalu kotor juga dapat mempengaruhi penggunaan air.

Saat kedua baju ini digabungkan, proses mencuci dapat menjadi semakin lama. Terutama karena adanya pakaian dengan noda membandel. Akibatnya, penggunaan air di rumah anda semakin boros.

Oleh karena itu, beberapa cara mencuci berikut masih sering dilakukan dan ternyata dapat menyebabkan pemborosan air di rumah anda.